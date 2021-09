“Dopo 14 anni…”. Barbara D’Urso, svolta nella sua vita privata: “Ora sì, lo posso fare”

Pronti, partenza, via! Tutto pronto dopo la pausa estiva, Barbara D’Urso è pronta a surfare l’onda dell’ultima trasmissione rimastale. Stiamo parlando di Pomeriggio Cinque, che verrà trasmessa a partire dal prossimo 6 settembre 2021. Un duro colpo quello accusato da Lady Cologno, che per nuova stagione televisiva ha visto soppresse due delle sue creature, Live non è la D’Urso e Domenica Live.

Dopo la cancellazione di Domenica Live e di Live – Non è la D’Urso dai palinsesti Mediaset, alla frizzante 64enne resta infatti solo Pomeriggio Cinque, pur se in una veste rinnovata. “Pomeriggio 5 rivoluzione. Il programma di Barbara d’Urso, che ha perso la guida di Non è la d’Urso e Domenica Live, si presentarà al pubblico con una nuova veste e durerà, al netto della pubblicità, poco più di 50 minuti”.

Ma la rivoluzione è stata operata anche sul fronte opinionisti: “tutti a casa tranne due”. Stiamo parlando dell’attrice Eva Grimaldi e della giornalista Annalia Venezia, amica personale della conduttrice. Non ci saranno più poltrone e divani ma ci saranno collegamenti e servizi di qualità.





Insomma, al bando il trash puro degli ultimi anni e benvenuta (pare) informazione. In una recente intervista, Barbara D’Urso è tornata a parlare della chiusura del programma domenicale di Canale 5, facendo anche una rivelazione inaspettata. La conduttrice ha di fatto ammesso.

“Per la prima volta dopo 14 anni avrò i weekend liberi e potrò pensare a me”. Quindi non tutti i mali vengono per nuocere e magari Carmelita potrà godersi davvero un po’ di meritato relax lontano dalle luci accecanti.