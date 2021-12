Barbara D’Urso è in ferie ed è dunque in pausa per tutto il periodo natalizio. Nonostante si fossero rincorse voci negative sul suo futuro professionale, Carmelita ha confermato che ritornerà a condurre ‘Pomeriggio Cinque’ a partire da gennaio 2022. Ma tantissimi telespettatori si sono chiesti il perché Mediaset abbia deciso di sospenderla e di affidare alla collega Simona Branchetti la conduzione del programma ‘Pomeriggio 5 News’. Adesso è stata proprio lei a fugare ogni dubbio in merito.

Nella sua ultima apparizione in televisione, tutti erano rimasti sorpresi da un gesto di Barbara D’Urso. uando ha salutato il pubblico e ha dato appuntamento al 10 gennaio 2022, Barbara D’Urso non ha affatto nominato la nuova versione di ‘Pomeriggio Cinque’ con Simona Branchetti. Non solo coloro che si attendevano la presenza in studio della presentatrice di ‘Morning News’ per una sorta di passaggio di testimone sono rimasti stupiti, ma anche quelli che pensavano almeno ad un piccolo commento di introduzione.

Barbara D’Urso ha deciso di utilizzare il suo profilo Instagram ufficiale per fare chiarezza sulle motivazioni che l’hanno allontanata temporaneamente dal piccolo schermo. Innanzitutto è stata smentita la notizia della sua positività al coronavirus: “In tantissimi mi state scrivendo sui social ed avete paura che io abbia il Covid. Non ho il Covid, sto benissimo e tutti i tamponi sono negativi. Sono piena di vaccini, non ho tosse e non ho febbre, sto una favola”. E poi è scesa nei dettagli e ha definitivamente fatto luce sulla sua assenza.





Queste le altre parole importanti di Barbara D’Urso, rivelate sul noto social network: “Mi chiedete tutti perché non sono in televisione. Perché da 14 anni Pomeriggio Cinque ad un certo punto va in vacanza. Anch’io vado in vacanza, non ne parlo mai perché sono molto riservata ma ho una famiglia e ho dei fratelli, una seconda mamma e due figli. Quindi da 14 anni queste vacanze di Natale sono giustamente sacre. Quest’anno Mediaset ha scelto di tenervi informati anche durante il periodo natalizio”.

In conclusione Barbara D’Urso ha aggiunto: “Dunque c’è Pomeriggio 5 News con una bravissima giornalista che vi tiene informati finché non arrivo come sempre io a gennaio. Sto bene, anzi sto benissimo, adesso parto e vado dalle mie creature. Buon Natale”. Quindi, nulla di allarmante per Carmelita, che si godrà queste vacanze e poi ritornerà più carica di prima.