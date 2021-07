Barbara D’Urso è pronta a tornare a sorprendere in televisione e dovrà davvero mettercela tutta, a partire dal prossimo mese di settembre, affinché non ci siano ulteriori polemiche o critiche. Avrà a disposizione solamente ‘Pomeriggio Cinque’ per catturare l’attenzione dei suoi telespettatori, ma ecco che è arrivata un’indiscrezione nelle ultime ore che stravolgerebbe tutto. Andiamo dunque a vedere cosa dovrà attendersi il pubblico nei prossimi mesi e quale dovrebbero essere le novità.

Intanto, sul suo profilo Instagram Barbarella ha voluto pubblicare alcune foto sul suo profilo Instagram. Si è mostrata ancora una volta in pose decisamente molto sexy, che hanno messo in evidenza anche il suo décolleté. Ma gli occhi dei follower hanno puntato l’attenzione su un dettaglio che ha lasciato tutti senza parole. Barbara D’Urso ha indossato dei copri-piedi che sembravano fatti ‘in casa’ e c’è chi ha commentato: “Ma cosa hai messo ai piedi?”, “Ti sei messa le mascherine sui piedi?”.

Sul sito ‘TvBlog’ sono state sganciate delle vere e proprie bombe sul futuro del programma ‘Pomeriggio Cinque’, che andrà in onda dal lunedì al venerdì come accade da ormai tanti anni. Un utente ha chiesto informazioni al portale, che ha deciso di rispondere alle domande più frequenti. Infatti, è stato chiesto precisamente a che ora dovrebbe essere trasmesso il format e se ci sarà la possibilità di assistere alla presenza del pubblico. Inoltre, è stata fatta chiarezza sul tema gossip.





Questo quanto riferito da ‘TvBlog’ su Barbara D’Urso e ‘Pomeriggio Cinque’: “Novità sull’orario di Pomeriggio 5? Andrà in onda intorno alle 17-17.30. E al momento il pubblico non è previsto in studio”. Poi sul gossip tolto: “La parte di cronaca era quella che catturava più pubblico e che generalmente non aveva bisogno di ospiti. La D’Urso si è dimostrata all’altezza di occuparsi di cronaca, anche se è chiaramente limitante per lei che ama decisamente spaziare tra gli argomenti”, ha concluso il sito su Instagram.

Barbara D’Urso ha postato nei giorni scorsi una serie di foto inedite in cui, in un elegante smoking bianco con fascia tricolore, sposa una coppia di suoi amici. Ma in questa veste – è proprio il caso di dirlo – Barbara D’Urso non è piaciuta. Tanti i follower che hanno notato il look e criticato la scelta di indossare il bianco, che per tradizione ‘appartiene’ alla sposa. E allora giù: “Sei vestita di bianco? Non si fa ai matrimoni”.