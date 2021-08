Ballerina, attrice e showgirl, Nathaly Caldonazzo è arrivata alla fama come componente della mitica Compagnia del Bagaglino. Come prima ballerina partecipa a diversi varietà televisivi e teatrali poi prende parte a serie tv di successo come “Positano”, “Centovetrine” e “Rex”. In tanti, comunque, la ricordano anche per essere stata la fidanzata di Massimo Troisi fino alla tragica morte dell’attore napoletano. Nel 2017 partecipa come naufraga alla dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi.

Poi, nel 2019, ecco un altro reality, “Temptation Island Vip assieme all’ex fidanzato Andrea Ippoliti. Nel corso di un’intervista Nathaly ha dichiarato: “Mio padre era violento con mia madre e io sfogo ciò che ho dentro di me nella pittura. Ho subìto parecchio questo aspetto da piccola e quando è capitato a me ho sempre girato i tacchi e me ne sono andata. Non bisogna mai dare una seconda chance, non è vero amore”. Adesso la Caldonazzo torna a far discutere per alcune sue uscite su una super vip della tv.

Recentemente Nathaly Caldonazzo ha risposto al commento di una fan che aveva scritto: “Tu saresti cento volte meglio della D’Urso”. La risposta, piuttosto inattesa e che ha anche una spiegazione, è stata: “Anche tu”. Di fronte a queste parole un altro utente ha fatto notare: “Meno male che qualche volta ti ha ospitato”. Ma Nathaly Caldonazzo ha replicato di nuovo, mettendoci come si suol dire il ‘carico’.





“Sono andata una sola volta quattro anni fa – ha replicato Nathaly Caldonazzo – e mi è bastata a vita”. Non sappiamo bene cosa ci sia sotto, ma il botta e risposta è stato ripreso e rilanciato dall’esperto di gossip Amedeo Venza sul proprio profilo Instagram. E le polemiche sull’accaduto non mancheranno. In ogni caso, tornando a qualche tempo fa, si scopre che non è la prima volta che Nathaly Caldonazzo lancia delle frecciate a Barbara D’Urso.

Dialogando con una fan che aveva descritto i programmi di Barbara D’Urso come i più trash di tutti, Nathaly Caldonazzo tempo fa aveva dichiarato: “Vanno da lei soltanto perché cercano visibilità e per avere qualche follower in più!”. A queste frecciate Barbara D’Urso non ha mai replicato, d’altra parte il suo motto è sempre stato: “Ignora le critiche e vola alto”. Anche stavolta la conduttrice partenopea si comporterà allo stesso modo? Staremo a vedere…