“Adesso basta, vergognatevi”. Barbara D’Urso non le manda a dire: la notizia l’ha fatta infuriare

Furia totale da parte di Barbara D’Urso, che si è dunque arrabbiata non poco nelle scorse ore per un fatto che l’ha letteralmente sconvolta. Stavolta non si tratta di situazioni legate al suo programma ‘Pomeriggio Cinque’ o comunque inerenti l’ambito televisivo. Carmelita ha appreso di una notizia davvero molto brutta e non è rimasta in silenzio davanti a tutto questo. E i suoi seguaci hanno immediatamente dato ragione a Carmelita, schierandosi dunque apertamente con la sua posizione in merito.

Intanto, è stata attaccata da Romina Carrisi, figlia di Al Bano, che ha affermato di non avere alcuna intenzione di partecipare alle sue trasmissioni né adesso né in futuro: “Non andrei mai in dei contenitori che non mi appartengono e che non fanno emergere le parti migliori di me. Insomma, dalla D’Urso non ci andrei mai”. Quindi, capitolo chiuso ancor prima di aprirlo. Non l’abbiamo mai vista da lei in studio e non la vedremo assolutamente nemmeno prossimamente. E Barbarella dovrà farsene una ragione.

Barbara D’Urso ha sempre difeso tutti i diritti di qualunque persona durante le sue trasmissioni televisive e si è schierata sempre a favore della comunità Lgbt. Non a caso aveva riferito di essere molto delusa per l’affossamento del ddl Zan. Stavolta ha appreso di un episodio gravissimo, accaduto in Piemonte. Infatti, ha condiviso sul suo profilo Twitter un titolo del ‘Corriere della Sera’, in riferimento ad un’aggressione subita da un giovane di 24 anni durante una sua passeggiata nel centro di Torino.





Questa la notizia che ha scatenato la rabbia di Barbara D’Urso: “Omofobia a Torino, 24enne aggredito in centro: ‘Mi ha detto frocio, l’ho fermato con lo spray urticante”. E lei ha commentato: “Ogni tanto voglio ricordare che purtroppo l’Italia è anche questa roba qua. Nel 2021…Che vergogna. #stopomofobia”. Tantissimi gli utenti che hanno condiviso le sue affermazioni, infatti diverse persone hanno voluto rilasciare un proprio commento personale sotto il tweet della presentatrice Mediaset.

