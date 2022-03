La Pupa e il Secchione è tornato in televisione con una nuova veste e una nuova conduttrice. L’esordio del programma – a metà tra un reality show e il game come lo conoscevamo fino alla scorsa edizione – ha conquistato 2.003.000 spettatori totali e il 12.63% di share, che sale al 14.54% sul target commerciale.

Il reality condotto da Barbara D’Urso ha toccato picchi che hanno superato il 20% di share e sfiorato i 3.000.000 di spettatori. Un vero successo per la conduttrice, che nel suo show ha portato volti noti del mondo della televisione e personaggi nip. Grande successo anche tra i più giovani: 22.5% di share sui 15-34enni, con l’hashtag ufficiale del programma #lapupaeilsecchioneshow che ha dominato le tendenze su Twitter.

Barbara D’Urso, sul web il tweet-frecciatina contro Alfonso Signorini

Barbara D’Urso ha preso il posto di Alfonso Signorini e il suo GF Vip e in queste ore il pubblico è tornato a parlare della faida che si era aperta tra i due conduttori e che sembrava finita con l’ospitata di Carmelita durante la finale del Grande Fratello Vip. Ora è il web a riportare a galla il tema e lo fa citando un tweet di Barbara D’Urso che ha il sapore di una frecciatina nei confronti del collega.





“Lei in prima serata su Italia1 ha realmente cancellato sei mesi di GFvip” è il tweet ritwittato da Barbara D’Urso e che ha alimentato nuovamente le vecchie ruggini del passato. Non solo, anche secondo Davide Maggio ha parlato dei contrasti tra i due conduttori: “La conduttrice partenopea presenzierà alla finale di Grande Fratello Vip 6 per promuovere il debutto de La Pupa e il Secchione Show annunciando, tra le altre cose, l’ingresso in giuria di Soleil Sorge”.

Lei portando mueve la colita in diretta in prima serata su Italia1 ha realmente cancellato sei mesi di GFvip#lapupaeilsecchioneshow



pic.twitter.com/43zX0UUnPy March 15, 2022

“Non metterà piede in studio però, – si leggeva sul sito del giornalista – per lei è previsto un semplice collegamento. Il motivo, possiamo rivelarvelo. E’ Alfonso Signorini a non volerla nel Palastudio di Cinecittà. Alla conduttrice de La Pupa e il Secchione Show, ha preferito la prima donna dell’Isola dei Famosi. Ilary Blasi, infatti, stasera tornerà al GF Vip per lanciare la partenza del reality sulla sopravvivenza, in onda da lunedì prossimo su Canale 5”.