“Un grave errore…”. Barbara D’Urso, in molti aspettavano di poter parlare. Ed è successo

Non poteva chiedere di meglio Barbara D’Urso, che dopo aver sopportato situazioni e commenti poco piacevoli è stata stavolta subissata di messaggi positivi per una motivazione ben precisa. Non sappiamo se li avrà letti tutti, ma qualcuno l’avrà avvisata che le sono stati fatti dei gesti davvero molto belli e inaspettati, visto ciò che è successo nell’ultimo periodo. E chissà se dopo tutto questo dall’alto non decideranno di prendere in considerazione queste richieste molto esplicite.

Intanto, venerdì scorso Barbara D’Urso ha concluso la puntata di “Pomeriggio 5” con un messaggio rivolto a Silvia Toffanin, che riprende il suo lavoro a Mediaset con una stagione particolare di “Verissimo”, che sarò trasmesso non soltanto più il sabato pomeriggio, ma anche la domenica. La conduttrice ha fatto un grande in bocca al lupo alla collega Silvia Toffanin con un gesto dunque significativo e apprezzato. Ha messo da parte la delusione per augurare il meglio alla bravissima collega del piccolo schermo.

L’assenza di Barbara D’Urso dalla domenica pomeriggio non è assolutamente passata inosservata. Sicuramente in tanti l’anno scorso hanno chiesto un ridimensionamento perché è stata accusata di aver trasformato in trash assoluto le sue puntate. Ma la sua mancata presenza in tv si è sentita eccome, almeno stando a quanto è stato scritto da alcuni utenti sul web. E c’è stato un vero e proprio appello a Mediaset, affinché prenda in esame queste parole di tantissimi suoi fan.





Non vedendola più in onda la domenica, il pubblico di Barbara D’Urso ha commentato così ciò che è successo in questo fine settimana: “Non è domenica senza di te Barbara, si accorgeranno di aver fatto un grave errore”, “Ritorna alla domenica, mi manchi”, “Mamma mia Barbarella, che noia senza di te la domenica. Mi facevi tanta compagnia, vorrei sapere chi è che sta seguendo queste persone che si stanno raccontando, ti fanno venire ancora di più la malinconia”, in riferimento a ‘Verissimo’.

Nella puntata andata in onda martedì 14 settembre, nella parte dedicata ai temi sul Covid-19, Barbara D’Urso ha dato spazio ad Alba Silvani, insegnante di Sulmona (L’Aquila), in servizio presso una scuola dell’infanzia di Collarmele (L’Aquila), che nei giorni scorsi ha dichiarato battaglia contro l’obbligatorietà del certificato verde per i docenti. E Barbara D’Urso ha commentato: “Ma se lei fosse un’asintomatica contagerebbe i bambini che lo porterebbero a casa”.