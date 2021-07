“Grazie a Paola Perego”. Barbara D’Urso, dopo il terremoto in tv il suo nome ‘vola’. Cosa si è scoperto

Il reality “La Talpa” farà il suo ritorno tra i programmi trasmessi da Mediaset. L’ultima volta che andò in onda era il 2008. Per chi non lo ricordasse, il format prevede un gruppo di vip, i sospettati, tra cui si nasconde un sabotatore, la talpa appunto. Il compito di smascherarlo è affidato sia al pubblico che agli stessi partecipanti al gioco. Le prime tre edizioni de “La Talpa” su Rai2 furono condotte da Paola Perego, mentre Amanda Lear aveva diretto solo la primissima puntata.

Tra gli inviati ci sono stati Guido Bagatta, Stefano Bettarini e Paola Barale. Nella terza edizione viene introdotta la figura dell’opinionista, ruolo ricoperto da Vincenzo Cantatore, Candida Morvillo, Barbara Alberti e Raffaello Tonon. E nella prossima stagione chi sarà a condurre il reality? Beh intanto va detto che ci saranno ben tre edizioni de “La Talpa” e quindi i conduttori potrebbero essere diversi. Ma già sono stati fatti diversi nomi e uno in particolare è stato recentemente rilanciato…

Il portale Blasting News fa sapere che per la prossima edizione de “La Talpa” il nome più gettonato per la conduzione è quello di Barbara D’Urso. Va detto che al momento della presentazione del reality nei palinsesti Mediaset Piersilvio Berlusconi non ha annunciato nessun nome alla guida del programma. L’ufficialità, quindi, ancora non c’è, si tratta di indiscrezioni non confermate. Ma certo che per la conduttrice tornare alla guida de “La Talpa” sarebbe davvero un colpaccio.





Non è un mistero che l’ultimo anno sia stato difficile per Barbara D’Urso. Ascolti in calo, critiche crescenti e una certa insofferenza, è stato detto, anche nei piani alti del Biscione nei suoi confronti. Non è un caso se da più parti si faceva infatti un altro nome. Si diceva che Piersilvio Berlusconi avrebbe voluto Paola Perego a condurre “La Talpa”. La questione, sollevata dallo stesso Blasting News, è che proprio la Perego sarà impegnata in un nuovo programma mattutino su Rai2 con Simona Ventura.

Ecco quindi spuntare fuori un nome ‘pesante’, quello appunto di Barbara D’Urso. Il tutto proprio dopo il ridimensionamento che vedrà Carmelita meno impegnata coi suoi programmi su Mediaset. Con la cancellazione ufficiale di “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso” Barbara avrà soltanto Pomeriggio 5 da dirigere. Dunque perché no? D’altronde per lei non sarebbe il primo reality condotto, dopo varie edizioni del Grande Fratello e i meno fortunati “Reality Circus”, “Un, due, tre, stalla” e “La Fattoria”.