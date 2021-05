Momento no per Barbara D’Urso. Le voci sulla conduttrice sono sempre peggiori e il futuro sempre più un incognita. Per Carmelita sembra proprio iniziata la discesa. A volerlo, i vertici di Mediaset. A quanto si apprende infatti sarebbe stato Pier Silvio Berlusconi a decidere di ‘tagliare i rami secchi’, e ricostruire un palinsesto votato alla qualità. Il diktat che è arrivato dagli uffici del biscione è netto: “Meno spazio possibile al trash”.



Accusa spesso rivolta a Barbara D’Urso contro la quale, nello scorso anno, era partita anche una raccolta firme per chiedere la chiusura di tutti i suoi programmi. Vaticinio profetico azzeccato. Secondo Giuseppe Candela di Dagospia non solo Live è stato cancellato da Mediaset, ma c’è dell’altro: “Picchi, comunicati shock, target sbandierati: tutto inutile. Come Dago aveva anticipato Mediaset ha cancellato Live-Non è la D’Urso, la trasmissione non occuperà più la domenica sera di Canale 5.

Barbara D’Urso, ascolti sempre più in rosso



Alla povera Barbarella, si sussurra a Cologno, che da settembre le verrebbe dimezzato anche la fascia pomeridiana con la perdita di Domenica Live”. Nell’ultima stagione televisiva Domenica Live e Live-Non è la d’Urso non hanno brillato in ascolti tv (clicca qui per leggere tutti i dati). Un duro colpo da digerire per Carmelita, per anni definita la “regina della domenica”.







“Lo stesso Pomeriggio 5, seppur confermato – prosegue Candela – potrebbe essere rivisto nel minutaggio. Un declino che coincide con la decisione di Marco Durante (Agenzia Lapresse) di chiudere il contratto con lei. La D’Urso è agitatissima e chiede spiegazioni al capo dell’informazione Mediaset, Mauro Crippa (da cui dipendeva il cassato ‘’Live – Non è la D’Urso’’), ma vista la di lui posizione con i vertici (Piersilvio, Salem, Giordani), può fare pochino”.



Live che, dopo essere stato sostituito senza troppa fortuna da ‘Avanti un altro’, lascerà il posto al nuovo ‘’Scherzi a parte’’. Le registrazioni delle puntate sono iniziate da diverse settimane, alla guida il buon Enrico Papi. Indizi quindi pesantissimi. Per fortuna Barbara d’Urso può consolarsi in questo periodo con l’amore: da qualche mese frequenta Francesco Zangrillo, proprietario di un’agenzia di assicurazioni a Milano. La diretta interessata non ha ancora ufficializzato la relazione ma neppure smentito.