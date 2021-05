Non c’è pace per Barbara D’Urso. La conduttrice televisiva è finita al centro di una nuova bufera a causa di una dichiarazione clamorosa, rilasciata da una vip qualche ora fa. Barbarella è stata messa spalle al muro e non sappiamo se replicherà immediatamente a queste insinuazioni. A quanto pare, nonostante lei in passato abbia smentito categoricamente questa possibilità, tutti gli ospiti che si siedono in studio durante le sue trasmissioni non andrebbero da lei gratuitamente.

In questi giorni la donna è già travolta da numerosi voci riguardanti i suoi programmi, mai messi così tanto in discussione negli ultimi anni. La presentatrice Mediaset è sempre parsa molto tranquilla ed è convinta di proseguire regolarmente con il suo operato, ma le indiscrezioni su nuovi sostituti si fanno sempre più insistenti. Ed ora ci mancava anche questa ulteriore dichiarazione, che la sta sicuramente mettendo in crisi. Andiamo a vedere insieme chi ha puntato il dito contro di lei.

Queste le affermazioni del personaggio famoso, che è stato ospite di Barbara D’Urso in diverse circostanze. La donna ha confessato di aver incassato dei soldi quando è apparsa negli studi di Carmelita: “Chiunque va in televisione dalla D’Urso viene pagato. Andare in televisione è un lavoro”. Dopo tante polemiche si aggiunge dunque questo ulteriore tassello in una vicenda contraddistinta ancora da numerosi dubbi. La conduttrice ha sempre smentito di dare dei compensi a coloro che sono invitati a Canale 5.





Ad affermare tutto questo è stata l’ex fidanzata di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis, intervistata da ‘Fanpage’. La giovane si è anche soffermata sull’ex partner: “Non mi aspettavo questo riscontro mediatico, Paolo Brosio l’ho conosciuto in un modo estremamente tranquillo e abbiamo passato l’estate insieme. Non mi aspettavo di essere tirata dentro tutto questo quando ha partecipato al Grande Fratello Vip. Fare tv mi piace, ma non avrei voluto farla come fidanzata di. Punto ad una mia carriera indipendente”.

Maria Laura De Vitis, ospite più volte di Barbara D’Urso proprio con Paolo Brosio, ha raccontato così la fine della storia con l’ex gieffino: “Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi, di comune accordo, siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione è purtroppo finita. Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane. Paolo rimarrà una persona importante e anche lui pensa la stessa cosa”.