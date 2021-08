‘Ballando con le stelle’ è pronto per una nuova edizione, anche se le difficoltà non mancano. L’addio improvviso e inaspettato del coreografo Raimondo Todaro ha lasciato di stucco non solo i telespettatori, ma anche la stessa Milly Carlucci, che è rimasta molto male per la decisione assunta dall’uomo. Ora è uscita fuori un’altra notizia riguardante la trasmissione di Rai 1 ed è sicuramente molto più piacevole. Sarebbe in arrivo infatti un ritorno clamoroso, con la vip in un ruolo completamente differente.

Sull’addio di Todaro è intervenuto anche il collega Simone Di Pasquale: “Ho appreso la notizia dai social e gli ho mandato subito un messaggio, però lui mi ha risposto in modo molto vago. So anche che Milly gli ha detto di essere dispiaciuta, ma preferisco non entrare nei particolari. Solo loro due sanno qual è la verità. Conosco Raimondo e la sua intraprendenza, per cui se si sente di farlo è giusto che sia così. Ma non ho trovato carina la discussione tra lui e Milly. L’avrei incontrata di persona per dirle tutto”.

A sganciare la bomba su ‘Ballando con le stelle’ ci ha pensato il sito ‘TvBlog’, che in anteprima ha saputo una notizia importante. Se confermata, si tratterebbe di un colpaccio della Carlucci, che finalmente potrebbe ritrovare il sorriso dopo tanta amarezza. Il personaggio famoso in questione ha già preso parte al programma proprio nella scorsa edizione e adesso sarebbe pronto a svolgere un compito diverso, ovvero entrare a far parte della giuria. E anche una sua dichiarazione misteriosa ha fatto aumentare le possibilità.





Stando a quanto riportato da ‘TvBlog’, Alessandra Mussolini sarebbe vicina a diventare contro giurata della trasmissione, quindi in opposizione agli altri cinque giurati. E lei ha proprio dichiarato nei giorni scorsi, senza citare ‘Ballando con le stelle’: “In Rai farò una cosa tranquilla, non so quello che mi faranno fare, sarà una sorpresa”. E questa sorpresa potrebbe essere proprio rappresentata dalla chiamata di Milly Carlucci. Non resta che aspettare i prossimi giorni per capire cosa succederà.

Raimondo Todaro aveva invece raccontato così i motivi del suo addio a ‘Ballando con le stelle’: “Come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo motivo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando con le stelle e Milly Carlucci mi ha hanno dato”.