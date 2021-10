Un’altra grandiosa puntata di Ballando con le stelle, il programma di Rai1 condotto dalla sempreverde Milly Carlucci. Una coppia durante la puntata del 23 ottobre è stata eliminata, ma come è successo? La classifica stilata dai cinque giurati – Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni – è cambiata nel corso della serata grazie al voto del pubblico e all’assegnazione del tesoretto. Quello assegnato dal giornalista e conduttore Alberto Matano valeva 50 punti (come il punteggio ottenuto da Vincenzo Salemme, ballerino per una notte) ed è finito nelle mani di Albano.

Giudizio che non è stato confermato dal tribuno del popolo Rossella Erra che ha deciso di offrire 25 punti del premio a Fabio Galante, che è così volato nella parte più alta della classifica insieme a Carrisi. A questo punto, allo spareggio finale sono dunque arrivati Andrea Iannone e Lucrezia Lando e Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira. Poco dopo gli ultimi due sono stati eliminati, i primi di questa edizione di Ballando con le stelle. Il divulgatore scientifico e la ballerina sono stati penalizzati dalla giuria – che non ha apprezzato fino in fondo l’esibizione – e dal voto social.

Rossi Albertini e la Di Vaira hanno dovuto sfidare Andrea Iannone e Lucrezia Lando, che si sono salvati col 54% delle preferenze. C’è da dire, oltretutto, che Morgan e Arisa sono partiti avvantaggiati grazie al bonus ottenuto la scorsa settimana. Bonus di cui avrebbe dovuto beneficiare anche Mietta, assente alla seconda puntata di Ballando con le Stelle perché a casa col Covid.





Per Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira si mette male ora ma le speranze non sono di certo finite. I due infatti potrebbero rientrare a Ballando con le stelle più in là, nella consueta fase del ripescaggio. Questa la classifica generale: 1. Arisa e Vito Coppola; 2. Morgan e Alessandra Tripoli; 3. Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale.

E ancora: 4. Memo Remigi e Maria Ermachkova; 5. Alvise Rigo e Tove Villfor; 6. Sabrina Salerno e Samuel Peron; 7. Valeria Fabrizi e Giordano Filippo; 8. Albano e Oxana Lebedew; 9. Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina; 10. Andrea Iannone e Lucrezia Lando; 11. Fabio Galante e Giada Lini; 12. Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira. Questa la classifica provvisoria di Ballando con le stelle 2021.