A ‘Ballando con le stelle’ non mancano affatto le polemiche in questa edizione. Dopo il contagio da coronavirus di Mietta, è esplosa la protesta soprattutto di Selvaggia Lucarelli, la quale ha chiesto che venissero riferiti dettagli sulla cantante. Quindi, ha chiesto se lei si fosse sottoposta alla vaccinazione, ma non è stato possibile accertarlo per motivi di privacy. Poi l’addio di Albano Carrisi ha lasciato tutti a bocca aperta e sono uscite fuori numerose ipotesi sulle ragioni del suo abbandono.

Qualche ora fa l’artista di Cellino San Marco si è soffermato invece su altro, infatti a ‘Novella 2000’ ha spiegato perché lui e la figlia Jasmine Carrisi abbiano rifiutato di approdare al ‘GF Vip 6’: “A mia figlia Jasmine gliel’hanno chiesto. E l’hanno chiesto anche a me, ma ho detto di no perché non credo che sia un contesto adatto a me. Mia figlia ha deciso in autonomia e anche lei ha detto no. Con lei, come con tutti i miei figli non discuto e nemmeno cerco di orientare le loro scelte. Se sbagliano, possono imparare dai loro errori”.

Nella scorsa puntata di ‘Ballando con le stelle’, Albano Carrisi ha comunicato ufficialmente la sua intenzione di lasciare la trasmissione Rai per la sua compagna di danza Oxana. Infatti, la ballerina non è in perfette condizioni e ha preferito quindi non continuare in questo modo. L’artista pugliese potrebbe comunque ritornare tra qualche settimana tramite ripescaggio. Ma poi è uscita fuori un’indiscrezione bomba su Al Bano, che ha aperto mille discussioni. E ora Milly Carlucci ha fatto chiarezza.





Ad esempio è venuto a galla che Albano Carrisi possa aver fatto questo passo per portare avanti una tournée. Cosa non confermata dal diretto interessato. E ora nemmeno da Milly Carlucci: “Ogni tanto sui social vengono fuori delle cose un po’ stravaganti. Addirittura è stato insinuato che lui abbia un concerto venerdì e cose di questo genere. Ma è falso, si tratta di concerti addirittura del 2022”. Poi in un video pubblicato su Instagram, la padrona di casa di ‘Ballando con le stelle’ ha fatto altri chiarimenti.

Milly Carlucci ha chiosato così: “Non possiamo impedire ai nostri concorrenti di lavorare e rinchiuderli qui, anche perché dovremmo remunerarli in modo diverso e non è possibile. Tutti i nostri concorrenti hanno continuato le loro attività, Al Bano ha fatto un concerto la settimana scorsa con l’Armata Rossa e altri ne farà. L’importante è salvaguardare le prove e trovarci il sabato sera a Ballando”.