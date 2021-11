Sarà una puntata da non perdere quella di sabato 13 novembre a Ballando con le stelle. Milly Carlucci è pronta a calare l’asso dopo una settimana particolarmente tribolata. Secondo alcune voci infatti Milly starebbe facendo i conti con l’insofferenza di Morgan. A lanciare l’indiscrezione era stato il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. “Pare che Morgan si sia già rotto”, aveva infatti fatto sapere il giornalista di cronaca rosa e spettacolo.



“All’inizio gli piaceva, ma ora pare che il giocattolino l’abbia annoiato. Vero? Falso? Milly Carlucci tocca ferro: lui in tv funziona”, aveva aggiunto. Verità o meno non è dato sapere, per avere una conferma o una smentita bisognerà aspettare le prossime settimane. Intanto sabato sera a Ballando con le stelle ci sarà il ritorno di Mietta dopo la positività al Covid ed il fiume di polemiche innescato da Selvaggia Lucarelli sul vaccino.



Mietta, da parte sua, si è già rivolta al pubblico di Ballando con le stelle. “In questo momento ho bisogno del vostro supporto, del vostro calore, forza, amore ed energia. Senza pregiudizi, con una sincerità di cuore come vi è sempre stata donata da me. Spero possiate darmi una mano sabato e possiate essere importanti come sempre per me e Maykel”.







E non sarà la sola sorpresa a Ballando con le stelle. Insieme a Claudia Gerini, ballerina per una notte, ecco che un altro super ospite arriverà alla corte di Milly Carlucci: Massimo Ranieri. Una doppia ospitata, vera novità con pochissimi precedenti, che molti hanno letto come un tentativo della conduttrice di recuperare terreno su Tu sì que vales, il programma con Maria De Filippi che, da inizio stagione, lascia solo le briciole agli avversari.





In questo senso brutte notizie per Ballando con le stelle arrivano anche dal prossimo avversario dopo Tu sì que vales. Nelle ultime tre puntate previste per il 4, l’11 e il 18 dicembre, Milly Carlucci e il suo Ballando con le Stelle se la dovranno vedere nientepopodimeno che con Claudio Baglioni e il suo “Uà” su Canale 5. Come ricorda TvBlog la rete ammiraglia del Biscione dedicherà tre serate evento per Uà – Uomo di varie età, una produzione tutta per l’amatissimo cantante e ex direttore artistico e conduttore di Sanremo 2018 e 2019.