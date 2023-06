“Sarai sempre con me”. Lutto a Ballando con le stelle, l’annuncio della protagonista sui social

Lutto a Ballando con le stelle, la notizia è arrivata questa mattina attraverso i social con un lungo post. “Voglio ricordarti così… sorridente solare come solo tu sapevi essere! Oggi un pezzo del mio cuore va via con te, fa troppo male non si può accettare. Vorrei averti chiesto come fare senza di te…pensavo avresti vinto questa battaglia che fino all’ultimo hai combattuto con il coraggio che solo tu sapevi tirar fuori, pensavo avremmo avuto più tempo. Non soffri più amore mio e adesso il dolore è solo nostro, profondo, soffocante, spaventoso”.

>“Ci siamo sposati”. Matrimonio vip a Roma: per lei sono le nozze numero 3

“In quest’ ultimo anno ci siamo dette tante cose e ti voglio bene così tante volte da non riuscire a contarle.

Liam era tutto per te e ti prometto che gli racconterò della sua NONNINA INTA ogni giorno della mia vita.

Mi manchi già e non mi sono ancora resa conto che veramente non ci sei più! Chiunque ti abbia mai incontrato è rimasto illuminato dalla tua luce dalla tua gioia. Eri una campionessa nel prenderti cura degli altri e con te accanto tutto mi sembrava possibile perché non conoscevi la paura”.





Ballando con le stelle, morta la madre di Alessandra Tripoli

“Sono orgogliosa di essere tua figlia. Ti amo più della mia vita come ci scrivevamo nei messaggi. Adesso tutto mi terrorizza mamma. Aiutami tu a vivere senza di te”. A parlare così è Alessandra Tripoli. Tantissimi i messaggi arrivati, anche da parte di tanti colleghi che hanno lavorato con la ballerina nel programma. Da Simone Di Pasquale a Veera Kinnunen e Samuel Peron.

“Ale questo dolore è straziante tesoro caro. Le tue parole lo esprimono tutto, ma allo stesso tempo esprimono un grande amore profondo e che nessuno potrà mai portarti via. Questo amore dovrà essere la tua forza per andare avanti, piano piano, giorno dopo giorno. Ti voglio bene”. Alessandra Tripoli è nata il 30 luglio del 1987 in provincia di Palermo.

Alessandra Tripoli è arrivata a Ballando nel 2014, in coppia con Enzo Miccio. Poi, due anni dopo ha calcato la pista con Salvo Sottile e l’anno seguente con Simone Montedoro. Nel 2018 ha fatto coppia con Cesare Bocci, nel 2019 con Ettore bassi e nel 2021 con Morgan.