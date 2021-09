Ballando con le stelle ha perso un pezzo importante. Abbiamo infatti avuto modo di assistere alla discussione social tra la timoniera della trasmissione danzante Milly Carlucci e il coreografo Raimondo Todaro. Quest’ultimo ha scelto di lasciare il programma per battere nuove strade, ed è per questo che volerà ad Amici sotto l’ala di Maria De Filippi.

Ma così come lo storico pezzo è andato perduto, qualcuno di nuovo non tarderà ad arrivare, e questa volta c’entra Belen Rodriguez. Le rotative fumano, in vista della nuova edizione di Ballando con le Stelle che tornerà in prima serata il prossimo ottobre su Rai1. Nel talent show di Milly Carlucci infatti non mancheranno novità belle grosse.

Grandi colpi di scena saranno presenti nella struttura stessa del programma. Ci saranno volti nuovi soprattutto tra gli insegnanti di ballo reduci anche dal mondo di Amici. Grande assente Raimondo Todaro, il ballerino che si è formato sotto l’ala della Carlucci e che ha preferito abbandonare preferendo evolversi con Maria De Filippi. E poi c’è il toto-concorrenti di Ballando con le Stelle.





Dopo i rumor su una papabile presenza di Federico Fashion Style, Morgan e Sabrina Guzzanti, Paola Barale, Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, l’unico ad oggi confermato è Al Bano Carrisi. E non è la prima collaborazione l’ex di Romina Power e la conduttrice Milly Carlucci dal momento che aveva preso parte alla prima edizione de Il Cantante Mascherato.

Grande colpo in arrivo per la conduttrice e il team del talent di ballo di Rai1. Blogo ha svelato che uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle sarà Andrea Iannone. Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, Belen Rodriguez è stata legata per un breve periodo al pilota di Moto GP molto prima di intraprendere la relazione con Antonino Spinalbese dal quale ha avuto una figlia, Luna Marì.