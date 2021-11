Una volta alle superiori la professoressa chiese a chi scrive: “Perché tu vai in discoteca?”. E il sottoscritto: “Ma è ovvio. Per ballare!”. E giù tutti a ridere. Prof, compagni, amici di avventura – e sventure, scolastiche, s’intende – si sono fatti delle grasse risate. Perché? Ma è ovvio, in discoteca si va ‘per rimorchiare’, non per ballare. Insomma, il ballo inteso non come fine ultimo, ma come mezzo per ‘acchiappare’, per ‘catturare la preda’, o farsi catturare.

Ne sanno qualcosa i concorrenti dell’amatissimo “Ballando con le Stelle” condotto su Rai1 da Milly Carlucci. Il programmone con tanti vip che, in teoria, dovrebbe vedersela con “Tu si que vales”, ma viene regolarmente battuto in termini di ascolti. Ma questo è un altro discorso. Parliamo dei vip che, come accaduto ad esempio ad Andrea Iannone e Lucrezia Lando, ballando ballando finiscono anche per ‘fare altro’. Niente di male, ci mancherebbe. Ma, a questo punto forse aveva ragione la professoressa?!?

Insomma a Ballando con le Stelle non si balla e basta. Di fronte alla giuria capitanata da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, se ne vedono davvero di tutti i colori. La sensualità, il contatto, la musica… e scocca la scintilla. Esattamente come, a quanto pare, è avvenuto tra i protagonisti di questa storia: Alvise Rigo e Tove Villfor.





Alberto Matano sgancia la bomba

I due sono stati beccati in diverse occasioni insieme lontani dalle telecamere di “Ballando con le Stelle”. Ma né Alvise Rigo né Tove Villfor hanno mai confermato né smentito la loro relazione. A fare lo ‘scooppone’ è stato il giornalista Alberto Matano che durante la sesta puntata dello show ha rivelato: i genitori di Alvise hanno conosciuto Tove e quelli della svedese hanno fatto lo stesso con l’ex rugbista e modello veneziano. A questo punto Alvise, smascherato, ha parlato, con un gran sorriso, di “suoceri svedesi”. Insomma le presentazioni in famiglia sono realmente avvenute.

Ma chi sono Alvise Rigo e Tove Villfor? Gli sportivi sicuramente ricorderanno le gesta di Alvise con le maglie di Mogliano Rugby, Valsugana, Lazio Rugby e Petrarca. Ma anche tra i non appassionati della palla ovale forse qualcuno potrà pensare: ha un volto rivisto… Eh già, perché Alvise Rigo ha partecipato come ospite ad un festival di Sanremo al fianco di Antonella Clerici. La ballerina Tove Villfor, invece, fa parte del cast di Ballando con le Stelle da poco, appena un anno. I più attenti l’avranno notata anche in una puntata di “Che Dio ci aiuti” , la fiction Rai con protagonista Elena Sofia Ricci che tanti spettatori ha conquistato nel corso degli anni.