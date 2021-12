Bake Off Italia, fiocco rosa! Nella nona edizione del programma in onda su Real Time anche una lieta notizia, che è subito rimbalzata in rete dopo l’annuncio ufficiale e, soprattutto, quello del programma sui social. “Congratulazioni papà!”, si legge sotto alla foto del concorrente postata pochi giorni fa sul profilo Instagram del canale su cui va in onda lo show. Show per aspiranti pasticceri quest’anno a tema ’Cartoline dall’Italia’, con Benedetta Parodi, Ernst Knam, Clelia d’Onofrio, Damiano Carrara e Csaba dalla Zorza.

E poi, nella didascalia: “Enrico è diventato papà! I nostri auguri più dolci a tutta la famiglia. Benvenuta Chiara!”. Pioggia di like e di congratulazioni per il concorrente che anche in tv ha presentato la sua Martina, con un evidente pancione.

Fiocco rosa a Bake Off Italia: è nata Chiara

Si sapeva dunque che presto Enrico Sisty di Bake Off Italia sarebbe diventato presto papà per la prima volta, ma la notizia dell’arrivo della sua bambina, che si chiama Chiara, ha comunque emozionato i fan della trasmissione. Lo stesso Enrico ha dato il lieto annuncio sul suo Instagram con una dolcissima serie di foto che ritrae il pasticcere amatoriale con la nuova arrivata in famiglia.





Enrico Sisty, 38 anni di Paderno Dugnano (Milano), lavora come fabbro e operaio metalmeccanico. È anche un grande appassionato di fitness e come raccontato sempre nella sua presentazione a Bake Off Italia appena ha un minuto libero ama stare in cucina e mettere le mani in pasta. Il suo percorso nella nona edizione del programma condotto da Benedetta Parodi si è però interrotto in una delle ultime puntate andate in onda.

Durante la prova a sorpresa, quella per cui i concorrenti dovevano preparare la Bazooka Cake (torta che va per la maggiore in Australia ed è un insieme di tanti cannoli classici racchiusi in un cannolo gigante) in 100 minuti il neo papà ha commesso qualche errore di troppo. Risultato il peggiore, è stato quindi eliminato dalla gara.