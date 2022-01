Nella puntata del 10 gennaio di ‘Avanti un altro’ è successo di tutto in studio e i protagonisti dell’episodio clamoroso ovviamente sono stati Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Anzi, è stato proprio quest’ultimo a rendersi autore di un gesto che ha fatto arrabbiare il conduttore televisivo. Non doveva fare una cosa del genere, ma senza accorgersene è andato oltre ed è stato autore di un errore imperdonabile. Tutti da casa se ne sono accorti e non poteva ovviamente mancare il siparietto tra i due.

‘Avanti un altro’ è dunque iniziato in questi giorni e Paolo Bonolis e Luca Laurenti stanno facendo già divertire. Invece, l’appuntamento serale non è cominciato il 9, bensì il 16 gennaio. Una settimana di ritardo, ma nulla di preoccupante. La puntata del 16 vedrà la presenza di personaggi famosi, che dovranno sfidarsi per cercare di conquistare il montepremi finale, che sarà successivamente devoluto ad alcuni enti di natura benefica. Un gesto davvero molto bello. Ma vediamo ora cosa è successo.

Nel secondo appuntamento con ‘Avanti un altro’ Luca Laurenti ha già dato il meglio di sé, o il peggio, stando alla reazione di Paolo Bonolis. Si stava infatti scatenando nella lettura di alcune domande, che erano precisamente ‘domande stornellate’. Entrambi hanno quindi deciso di leggere le domande come se fossimo in presenza di stornelli. All’ultimo quesito, decisivo per una concorrente, la storica spalla del marito di Sonia Bruganelli si è lasciato andare ad una gaffe quasi senza precedenti.





Luca Laurenti non ha quindi solamente letto la domanda in questione, ma ha anche dato la risposta esatta. Ed ecco che sono piovuti insulti su insulti da parte di Paolo Bonolis: “Nooo, imbecille, cretino, deficiente e idiota”. Ma poi ha subito riso. Laurenti, capendo di aver commesso una defaillance clamorosa, ha reagito così: “Sono andato troppo oltre, e mo che famo?”. E l’amico e collega: “Ta pijin…” e non ha ovviamente voluto continuare la frase per evitare parolacce. Una situazione davvero insolita.

L’anno scorso invece era stato Bonolis ad abbandonare lo studio dopo una gaffe. Nella puntata del 12 maggio c’era stato un siparietto tra Paolo e Luca Laurenti. Parlando di un brano musicale, il padrone di casa aveva deciso di correggerlo e Laurenti ha replicato: “Ti devi stare zitto, non ho resistito”. A quel punto Paolo aveva abbandonato immediatamente lo studio: “Hai ragione, stavolta ho sbagliato”.