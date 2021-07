‘Battiti Live’ è l’evento musicale dell’estate e si svolge nelle piazze della Puglia, alla quale partecipano numerosi artisti italiani e internazionali. Nel caso dell’ultima puntata, è stata Alessandra Amoroso ad aprire la kermesse musicale condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci in onda su Italia Uno.

Oltre al discussissimo outfit della Amoroso, oggi al risveglio Elisabetta Gregoraci ha ricevuto una pessima notizia, di sicuro inaspettata. Nel corso della prima serata è stata trasmessa, di pari corsa a Battiti Live, anche Carramba che Sorpresa, conquistando gli appassionati di Raffaella Carrà, che ha lasciato un vuoto enorme.

Battiti Live di Elisabetta Gregoraci ha perso. Secondo quanto visto della serata di ieri, martedì 20 luglio 2021, come rivelano gli ascolti tv, la puntata numero due dello show di EliGreg e Alan Palmieri è calata leggermente e ha conquistato 1.572.000 spettatori netti pari all’11.6% di share. La prima puntata, invece, aveva ottenuto una media di 1.790.000 spettatori e l’11,9% di share. E al primo posto chi c’è?





Grazie alle iconiche carrambate, il pubblico si è incollato al piccolo schermo in 1.810.000 telespettatori, pari all’11% di share. Dei numeri da non sottovalutare per una trasmissione andata in onda per la prima volta nel 1996 e riproposta in replica dopo 25 anni in prima serata. La scorsa settimana il programma aveva totalizzato quasi 2.3 milioni di telespettatori, pari al 13% di share. Carramba sarà trasmesso per tutta l’estate ogni martedì sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo.

Al terzo posto, invece, troviamo la disastrosa soap turca di Canale 5: Mr. Wrong – Lezioni d’Amore è stato seguito soltanto da 1.425.000 spettatori, conquistando l’8.8% di share. Sette giorni fa a vedere le vicende di Can Yaman erano stati 1.283.000 spettatori, 8.1% di share. La Gregoraci dovrà rassegnarsi, perderà sempre contro la titanica Raffaella Carrà (e sarà comunque un onore).