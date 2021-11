È stata una settimana molto difficile per Mara Venier. La morte di Giampiero Galeazzi, storico amico della conduttrice, è stato un colpo durissimo. “Con lui se ne va un pezzo della mia vita”, aveva detto zia Mara sui social non appena era stata diffusa la notizia della morte. E ieri, a Domenica in, la conduttrice lo ha ringraziato e ricordato. Un ricordo commosso e commovente con lo studio che si è stretto metaforicamente in un abbraccio dopo che, per tutta la giornata di venerdì e sabato, le reti Rai avevano trasmesso un ricordo di Galeazzi.



Chiusa la parentesi emozionale Mara Venier ha raccontato storie e avuto tanti ospiti in studio. Ma non è bastato per vincere la gara degli ascolti della domenica. Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.899.000 spettatori pari ad uno share del 16.5%, nella prima parte, e 2.475.000 spettatori pari ad uno share del 15.7%, nella seconda parte. Dopo il TG1 (2.166.000 – 14%), Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.184.000 spettatori pari al 13%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.639.000 spettatori con il 15.1%. Amici di Maria De Filippi ha raccolto 3.169.000 spettatori (19.1%).



A seguire Verissimo ha appassionato 2.867.000 spettatori con il 18.7%, dalle 16.31 alle 17.46, e 2.680.000 spettatori con il 15.4%, dalle 17.50 alle 18.41 con Verissimo Giro di Valzer. Su Rai2 Scambiamoci a Natale ha convinto 563.000 spettatori pari al 3.3%. Mompracem – L’Isola dei Documentari ha raccolto 602.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 Lucifer raccoglie 340.000 spettatori (2%), nel primo episodio, e 374.000 spettatori (2.3%), nel secondo episodio.







A seguire Walker ha convinto 334.000 spettatori (2.2%), nel primo episodio, e 438.000 spettatori (2.8%), nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.484.000 spettatori con il 13.9%. Mezz’ora in Più ha ottenuto 1.184.000 spettatori con il 7.2% mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà ha ottenuto 971.000 spettatori con il 6.2%. Rebus ha ottenuto 914.000 spettatori (5.9%). Kilimangiaro ha raccolto 1.503.000 spettatori con l’8.7% (Kilimangiaro di nuovo in Viaggio: 1.113.000 – 7.1%).





Su Rete 4 L’Uomo del Giorno Dopo ha registrato 411.000 spettatori con il 2.5%. Su La7 Non è L’Arena ha convinto .000 spettatori (share dell’%). Su Tv8 la gara di Moto GP ha appassionato 1.576.000 spettatori pari all’8.9%. A seguire Zona Rossa segna 972.000 spettatori con il 6% mentre Paddock Live ha interessato 744.000 spettatori con il 4.7%. Su Sky Sport Moto Gp la gara di Moto Gp ha interessato 382.000 spettatori con il 2.2% (dato dalle 13.42 alle 14.58). Il Gran Premio di Formula 1 del Brasile in diretta segna 580.000 spettatori con il 3.1% su Sky Sport F1 e 367.000 spettatori con il 2% su Sky Sport Uno.