“Tutto preparato”. Arisa e Vito Coppola con le spalle al muro: la verità dopo Ballando con le stelle

Ballando con le stelle, su Arisa e Vito Coppola, parla l’ex della cantante. Vincono non solo come coppia della sedicesima edizione del talent show di Milly Carlucci, ma anche come qualcosa che va oltre ogni coppa. Un rapporto di amicizia più che complice tra allieva e maestro di danza che ha fatto chiacchierare non poco. Andrea Di Carlo, in merito a questo, ha avuto qualcosa da sottolineare.

Un’intesa e una complicità che forse il pubblico potrebbe paragonare a quelle nate tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro durante la precedente edizione del talent. Arisa e Vito Coppola fanno parlare di sé anche dopo aver raggiunto il podio e a dire qualcosa è stato proprio Andrea Di Carlo, manager ed ex fidanzato della cantante, che ha rilasciato un’intervista per il settimanale Oggi.

Prima di scoprire le parole di Andrea Di Carlo, sempre meglio fare un piccolo passo indietro. All’indomani dalla vittoria, Vito Coppola ha risposto alle domande di Fanpage. it anche in merito alla sua allieva. Cosa intravede nel futuro per loro? Il maestro di danza ha risposto senza filtri.





“In cosa si evolverà non lo sappiamo nemmeno noi. Ci siamo detti: “Viviamoci, quello che verrà verrà”. Una cosa che non piace a entrambi, è voler definire per forza il rapporto. Nonostante lì dentro ci siamo vissuti tutti i giorni per tre mesi, è comunque poco il tempo che ci conosciamo. Abbiamo bisogno di viverci un po’ di più, di capire come sarà anche quando non staremo insieme”.

Andrea Di Carlo, dal canto suo, sembra avere un’idea molto chiara, ma anche svelata tra le righe: “Essendo stato romanticamente coinvolto con lei – ha detto Di Carlo – preferisco non dire nulla. In generale le storie d’amore in TV aiutano”.