È davvero incredibile, o forse no, quanto sta capitando ad Arisa. La famosa cantante si trova in un momento davvero molto delicato della sua vita. Eppure fino a pochissimo tempo fa la vedevamo veleggiare sulle note di una musica soave e brillante allo stesso tempo. La fresca vincitrice di Ballando con le Stelle, il fortunato e seguitissimo programma condotto su Rai1 da Milly Carlucci, sembrava davvero al settimo cielo.

L’idillio, umano e professionale, con Vito Coppola aveva dato adito a numerose voci sul loro conto. E gli stessi protagonisti della vicenda sembravano davvero inseparabili. Anche una volta tolti i panni da ballerini. Solo che appena cinque giorni fa è arrivato il messaggio che nessuno si aspettava: “Non Chiedetegli più di me”.

Altro che amore, la storia tra Arisa e Vito Coppola è già finita. È stata lei stessa a farlo capire con un lungo messaggio sui social nel quale si legge tra l’altro: “non è detto che per sentirci innamorati si debba essere corrisposti”. Ebbene ora Arisa, ospite domenica scorsa di Paola Perego e Simona Ventura a “Citofonare Rai2”, ha esternato tutto il suo malessere.





Lacrime in diretta. Così Arisa ha buttato fuori tutte le emozioni che da giorni l’accompagnano dopo quanto successo a Ballando con le Stelle. All’inizio sembrava tutto ok: “Mi sono piaciuta, mi sono divertita – ha raccontato la cantante – ho provato una serie di emozioni inedite. Vito Coppola è stato importantissimo, mi ha dato una motivazione che non avrei trovato con un’altra persona”. Poi ha inviato un sincero augurio a Vito Coppola: “Sicuramente con il tempo riuscirà a imporsi come grandissimo professionista anche in tv e gli auguro veramente di spaccare tutto”.

Quando Arisa ha iniziato a parlare della sua vita sentimentale ecco che, in diretta, è arrivato il pianto: “Un po’ d’acqua. Va tutto bene, succede. La devo smettere di manifestare tutte le emozioni, adesso divento la piagnona della tv”. Tutto dovuto a questa ricerca di un amore che si fa pregare, desiderare, ma ancora non si vede all’orizzonte. Arisa non ha trattenuto quello che aveva dentro e è crollata. Con la regia costretta a mandare la pubblicità.

Prima di Vito Coppola, Arisa era stata legata sentimentalmente ad Andrea Di Carlo, un agente che lavora nel mondo dello spettacolo e che ha alle sue dipendenze Can Yaman. In precedenza, dal 2014 al 2016 aveva avuto una storia d’amore con il suo manager Lorenzo Zambelli, ma tutte hanno purtroppo avuto un epilogo simile. E ora è tornata nuovamente single.