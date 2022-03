“Perché non c’era”. Arisa sparisce dal Cantante Mascherato. Lo hanno notato: che fine ha fatto

Nuova puntata de Il Cantante Mascherato, il programma del venerdì sera condotto da Milly Carlucci. La sesta maschera eliminata è stata quella del pesce rosso. Pesce Rosso è la sesta maschera eliminata a Il Cantante Mascherato. Dopo la Gallina (Fiordaliso), Aquila (Alba Parietti), Cavalluccio Marino (Cristina D’Avena), Pinguino (Edoardo Vianello) e Pastore Maremmano (Riccardo Fogli) è stata svelata la maschera che ha perso contro Lumaca e Drago: sotto si nascondeva Vladimir Luxuria.

All’inizio della puntata c’è stato lo spareggio tra il Drago (per molti Simone Di Pasquale) e il Pastore Maremmano, che i giudici hanno stabilito essere Riccardo Fogli. Lo svelamento non ha deluso le aspettative e, infatti, sotto la dolcissima maschera si è celato proprio l’ex Pooh, scovato immediatamente dalla giuria. I giudici sono agguerritissimi, specie Caterina Balivo, che ha deciso di portare una grande sorpresa.

Durante la puntata ha debuttato la maschera d’oro. Si tratta della possibilità di scoprire l’identità di un’altra delle nove maschere ancora in gara, a poter usufruire di questa carta è Caterina Balivo, che nelle puntate precedenti aveva indovinato chi era nascosto sotto i costumi di Pinguino e Aquila, ovvero Edoardo Vianello e Alba Parietti. Durante la serata, ha avuto la chance di smascherare uno dei personaggi in gara.





In molti hanno notato l’assenza di Arisa tra i giudici de Il Cantante Mascherato. C’erano come al solito Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Al posto della cantante è arrivata Iva Zanicchi che in precedenza aveva sostituito Facchinetti costretto a casa dal Covid. La cantante non ha potuto partecipare alla puntata in prima serata su Rai1 perché si trova in Cina, come ha fatto vedere sui social.

Infatti Arisa si trova a Pechino, come racconta nelle sue storie Instagram, per esibirsi domenica alla Cerimonia di passaggio di testimone delle Olimpiadi Invernali dalla Cina, all’Italia. Infatti nel 2026 toccherà a Milano e Cortina d’Ampezzo ospitare la manifestazione, con l’inno (Fino all’alba) interpretato proprio da Arisa. La sua assenza da Il Cantante Mascherato è temporanea: infatti per la prossima puntata sarà nuovamente al suo posto per indovinare chi si nasconde sotto le maschere insieme ai suoi compagni di avventura.