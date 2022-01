Antonio Medugno è uno dei nuovi concorrenti del GFVip 6. La notizia è stata confermata da TV Blog e sembra che insieme al Medugno dovrebbe fare il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia altri due nuovi concorrenti: Edoardo Donnamaria e Gianluca Costantino.

Antonio Modugno dovrebbe entrare presto in quarantena per fare il suo ingresso tra fine gennaio e inizio febbraio. Da sempre appassionato di moda, ha iniziato a calcare le passerelle più famose sin da bambino e ha sfilato per grandi marchi come con Richmond e Moschino.

Antonio Medugno GF Vip 6: età, altezza, peso, fidanzata

È stata la sorella di nove anni a convincere Antonio Medugno ad aprire il suo profilo Tik Tok, consentendogli poi di farsi notare dal grande pubblico, anche se nella sua carriera ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Clarissa Marchese e come tentatore di Temptation Island. Anche su Instagram ha un profilo molto seguito, dove mette in mostra il fisico prestante, frutto di un lungo lavoro su se stesso. Proprio qui ha pubblicato una foto-confronto in cui mostra come era prima di intraprendere questo percorso di cambiamento.





“Credici. Questa è la parola che mi sono ripetuto ogni giorno, fino a raggiungere il mio obiettivo. Ho lottato per anni senza mollare, con perseveranza, coraggio e spirito di sacrificio. Sono stati anni duri e intensi. Mi sono visto ad un passo dal traguardo ma non ho avuto quella soddisfazione di esultare per la vittoria. Ma grazie alla mia caparbietà sono riuscito a non mollare e ad andare avanti a testa alta”, si legge sul suo account Instagram di Antonio Medugno.

“Sono passato dal pesare 51 kg (sotto peso) a 79 kg…non è stato semplice ma io lo volevo con tutto me stesso. Tutto questo lo devo soprattutto a tutte le persone che mi sono state vicine ogni giorno. Grazie perché senza di voi non sarei mai arrivato fino in fondo a questo difficile, lungo e tortuoso cammino. Questo traguardo è anche vostro. Ora mi aspetterà un percorso duro ma continuerò a farlo per voi e per il mio lavoro. •CREDERCI SEMPRE, ARRENDERSI MAI”. Antonio Medugno è nato a Napoli nel 1998, è alto un metro e ottantacinque centimetri e pesa 79 chili.