Antonella Clerici, al timone di È Sempre mezzogiorno, è uno dei volti più noti e amati di Rai Uno. La sua trasmissione è un grande successo come dimostrano i dati degli ascolti e di conseguenza l’apprezzamento da parte del pubblico. I telespetattori sono particolarmente legati al programma di Antonella Clerici: a loro piace il modo di condurre, la capacità di entrare in punta di piedi e con garbo nelle case degli italiani proponendo sempre temi e ricette interessanti.

Nella puntata di martedì 15 febbraio la conduttrice si è lasciata andare ad uno sfogo in diretta, al rientro in studio dopo una interruzione pubblicitaria. Di rado si vede Antonella Clerici usare certi termini e soprattutto modificare il suo tono di voce e il suo stato d’animo. Questa volta il pubblico se ne è accorto e anche sui social sono comparsi dei tweet in cui si faceva notare la sua rabbia.

Antonella Clerici ha detto: “Speriamo di non diventare un raccoglitore di pubblicità, vorrei fare anche la trasmissione” e poco dopo ha ammesso di non riuscire a tenersi dentro le cose “e poi si vede”. Una uscita che in pochi si aspettavano, quella di Antonella Clerici, che tanto somiglia a una lamentela. Poi ha ripreso a condurre regolarmente il programma, cucinando, come se nulla fosse, le castagnole farcite tipico dolce di Carnevale. E il blocco pubblicitario successivo è stato ‘accolto’ dalla conduttrice senza commenti.





Quanto detto da Antonella Clerici stupisce perché solitamente i conduttori televisivi tendono a vantarsi davanti alle telecamere quando la pubblicità è presente nei loro programmi. Anche perché è facile comprendere come la presenza di pubblicità porti introiti alla rete. Insomma, il mantra che si sente ripetere in tv è che tanta pubblicità certifica quasi sempre il buono stato di salute del programma all’interno del quale va in onda. In questo caso Antonella Clerici è, invece, apparsa infastidita.

Come riporta TV Blog, dal primo gennaio 2022 sono state modificate le normative per l’affollamento pubblicitario in tv e in Rai da qualche giorno alcune trasmissioni vengono interrotte da uno spot di un minuto. Tra queste rientra anche È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. Probabilmente nei prossimi giorni si capirà se il fastidio manifestato da Antonella Clerici sarà dovuto a questa novità tecnica oppure si è trattato di uno sfogo isolato.