“Finalmente è arrivato!”. Antonella Clerici e Vittorio Garrone, la bellissima notizia dopo 7 anni d’amore

Antonella Clerici, prossima alle nozze? Insieme a Vittorio Garrone da 7 splendidi lunghi anni, la conduttrice doveva ancora fare i conti con un ‘ostacolo’ che le impediva di presentarsi all’altare in abito bianco. Pare che questo piccolo dettaglio sia stato finalmente ‘superato’ quindi per la coppia potrebbe essere arrivato il momento di dare un’ulteriore svolta alla convivenza.

Il suo volto è diventato ormai iconico sul piccolo schermo, merito dei suoi riccissimi capelli biondi e un carattere sempre pronto a trasmettere allegria. Con Antonella Clerici le case degli italiani non possono che respirare gioia e spensieratezza, oltre che apprendere dalla conduttrice sempre qualche consiglio in più per degli ottimi manicaretti tutti da gustare in famiglia.

Una vita professionale gratifcante ma anche il cuore sembra essere all’altezza. Infatti con l’imprenditore di 55 anni Vittorio Garrone, dopo l’amore naufragato com Eddy Martens, la conduttrice sembra aver ritrovato la serenità sperata. E superato anche quel preciso ‘ostacolo’ la strada verso l’altare potrebbe filare liscia come l’olio. D’altronde, come affermato dalla stessa Antonellina: “Manca solo la fede al dito”.





Ma durante questi lunghi 7 anni di amore e di condivisione, dopo il trasferimento da Roma alla dimora in campagna posta nel cuore della natura piemontese e ligure, la coppia pare abbia ricevuto una notizia che potrebbe decidere la svolta: l’ufficialità del divorzio di Garrone dal suo precedente matrimonio è finalmente arrivata. Antonella Clerici e l’imprenditore adesso sarebbero liberi di coronare il proprio sogno.

Se tutto andrà secondo i piani, infatti, la conduttrice e l’imprenditore potrebbero sposarsi già prima della fine del 2021: “Mi ripete che quando me lo chiederà dovrò dargli una risposta! E’ un uomo straordinario, intelligente, che sa supportarmi in ogni circostanza, non avrei potuto desiderare altro!”.