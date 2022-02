Andrea Nicole, con Ciprian fuori da UeD la storia procede a gonfie vele. Su Instagram sono sempre più numerose le foto e le Storie in cui traspare perfettamente la loro sintonia. Pochi giorni fa, ha festeggiato il compleanno e ai follower ha raccontato diversi retroscena su come ha trascorso la giornata. Una cosa che non ama? “Il tempo uggioso”, ha raccontato nella diretta social l’ex tronista dopo aver finito l’esperienza al programma di Maria De Filippi.

“È stata a prescindere da tutto un’esperienza magica che mi ha dato tanto, amore, amicizie e tanti momenti delle intere giornate passate insieme in studio che rimarranno sempre impressi nella memoria”, dicono entrambi dopo l’esperienza a UeD.

Andrea Nicole, la sorpresa che “sciocca” Ciprian

Ma già subito dopo UeD Andrea Nicole e il suo corteggiatore oggi fidanzato avevano già ammesso di voler gettare le basi per una storia ancora più seria: “Io e Ciprian vogliamo andare a convivere”, avevano raccontato dopo la scelta – non scelta a UeD. I fan adorano questa coppia nata nel dating show e già si vocifera di una sua partecipazione a Temptation island.





Tornando al presente, sempre in una diretta Instagram e sempre per rispondere alla curiosità dei follower Andrea Nicole ha svelato anche un retroscena che riguarda un’esterna con Ciprian Aftim. Esterna con sorpresa per il corteggiatore, che infatti è rimasto “scioccato”.

“In questa esterna sono arrivato salutando Ciprian in rumeno e lui è rimasto scioccato con una faccia impagabile per qualche minuto perché non se lo aspettava, per poi sgridarmi perché secondo lui chiamo ‘amo’ troppe persone (gelosone)”, ha raccontato Andrea Nicole.