Una puntata, la semifinale di Ballando con le Stelle, che è partita col botto. A far parlare di loro, sin da subito, sono stati Andrea Iannone e Lucrezia Lando. Ed è proprio l’ex motociclista squalificato per doping che ha fatto molto discutere nella prima parte del programma. La loro esibizione, quella di rumba è stata definita dalla giurata Carolyn Smith geniale. Un giudizio che ha fatto storcere il naso a Selvaggia Lucarelli, che non ha trovato così straordinaria la performance dello sportivo.

A questo punto però, le parole di Selvaggia Lucarelli non sono andate giù a Carolyn Smith, che ha prontamente alzato la voce ribadendo la sua professionalità, esperienza e carriera nella danza. Ne è scaturito un classico battibecco, che ha portato la giornalista a chiarire che dopo sei anni a Ballando con le Stelle ha imparato a capire qualcosa in più del ballo. Le due donne hanno discusso a lungo fino a quando non si è intromesso Andrea Iannone. È qui che l’ex motociclista ga una piccola gaffe.

Prima ha invitato le due giurate a mantenere la calma e a non polemizzare per tutto, poco dopo preso la palla al balzo per invitare Selvaggia a cena e ne ha approfittato per fare una confidenza piccante: “Non si è mai lamentata nessuna, regalo gioia”. Potrete immaginare la reazione di Milly Carlucci che ridendo e per evitare l’ennesima, inutile discussione, ha iniziato a spingere Andrea Iannone per tutto lo studio.





Selvaggia Lucarelli invece si è invece limitata a ridere prima di rifilare ad Andrea Iannone un 5. Sulla stessa lunghezza d’onda dell’opinionista Guillermo Mariotto, che ha dato un 3, e Fabio Canino, che ha invece optato per un 6. Più alto il voto di Carolyn Smith che, seppur infastidita dalla situazione, ha premiato Iannone con un 8.

Milly Carlucci che strattona uno sportivo di 70 kg super muscoloso come Andrea Iannone.

Tra l’altro c’è stato anche modo di parlare un po’ del bel rapporto tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando. I due ci hanno tenuto a smentire gli ultimi gossip sul loro rapporto e hanno assicurato che per il momento sono solo amici e nulla più: “Non ci sono mai stati baci tra di noi. Il nostro è un rapporto vero, di stima e purezza”.