“È scoppiata una lite”. Amici, bomba su Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. La ballerina spiega tutto

L’arrivo di Raimondo Todaro a Amici non era stato salutato nel migliore dei modi. Il ballerino aveva lasciato Ballando con le stelle dopo ben 17 anni, affidando il suo addio a un post suoi social che non era piaciuto a Milly Carlucci. “Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita, e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le stelle e su tutti Milly Carlucci – le parole di Raimondo Todaro – All’epoca ero appena maggiorenne, ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire”.



“Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo motivo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly Carlucci mi ha hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro”, aveva concluso l’ex ballerino di Ballando con le stelle.



A lanciare l’indiscrezione secondo cui qualcosa nella scuola di Amici non andasse era stato il settimanale Nuove Tv. “Tira già brutta aria tra Lorella e Todaro, il nuovo arrivato”, si legge. Il motivo è presto detto Lorella Cuccarini è stata confermatissima nella prossima edizione di Amici, ma per lei è in vista un grande cambiamento. Non sarà infatti più insegnante di danza, bensì di canto. Raimondo Todaro prenderà il suo posto mentre Lorella rimpiazzerà Arisa.







Ma mentre la ballerina e showgirl si è mostrata entusiasta per la novità, in tanti l’hanno attaccata non ritenendola all’altezza del ruolo. Alle malelingue la stessa Lorella Cuccarini ha voluto rispondere a tono. “È stata una richiesta specifica di Maria e di Maria mi fido ciecamente. Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile, anche perché credo che nella storia del programma non sia mai accaduto che un docente abbia ricoperto due discipline”.



Poi Lorella ha aggiunto un dettaglio che forse in tanti, specialmente i più giovani, non conoscono. Quanto alla lite con Raimondo Todaro, postando lo screenshot di un articolo scritto sul web Lorella Cuccarini ha commentato con una semplice parola, che dice tutto: “Fake”. Dunque, tutto falso.