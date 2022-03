“Primo figlio in arrivo”. Gioia grande ad Amici, la coppia mostra a tutti il primo battito del bebè

Amici, bebè in arrivo per la splendida coppia di ballerini. Un capitolo di vita tra i più significativi tra chi si ama e corona il sogno di dare alla luce un figlio. E ascoltare il primo battito del cuorino del bebè ancora nel pancino della futura mamma non può che rivelarsi un momento indimenticabile. Per il ballerino la gioia non si contiene.

Il pancino di Giulia Pauselli continua a crescere e il bebè regala a mamma e papà la prima grande gioia. Lacrime di commozione nel sentire per la prima volta il battito del cuore e il video è la testimonianza diretta della felicità di coppia. È stato proprio il futuro papà Marcello Sacchetta a immortalare con un video l’ecografia.

Dedica d’amore che non poteva che accompagnare il momento unico e che la coppia ha ben pensato di condividere con i fan: “Non vedo l’ora di ballare insieme”, scrive a corredo del video il ballerino. “Ti auguro la felicità che meriti, la serenità di cui hai bisogno, la vita che hai sempre sognato”, si legge ancora nella dedica d’amore.





“Grazie per avermi fatto ascoltare la musica più bella che potessi mai udire e che solo una persona speciale come te poteva comporre. Non vedo l’ora di ballarla insieme, noi 3. Tanti auguri amore mio. Ti amo davvero tanto”. Solo lo scorso mese l’annuncio ufficiale della dolce attesa. Insieme dal 2016, Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli condividono anche la passione per il ballo.

Entrambi ballerini professionisti, si mostrano sui social sempre molto affiatati. E con l’arrivo del piccolo bebè sicuramente il loro amore troverà ancora più forza: “Amo Giulia: viviamo insieme al nostro bulldog Giotto. Le nozze per ora non sono previste, ma un figlio lo vorrei subito”, aveva affermato Marcello.