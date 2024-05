Amici 23, spunta un filmato di Holden prima dell’ingresso nella scuola. Il cantante intona una canzone senza l’utilizzo del tanto criticato autotune ed i risultati sono questi (scorri in basso per vedere il video). A rilanciare il video è stato il Tempio delle News che nella sua pagina Instagram ufficiale si chiede: “Come mai ad Holden è tutto concesso? Soprattutto è giusto illudere un ragazzo di essere un fenomeno se i risultati senza autotune sono questi? Amici sta diventando sempre più imbarazzante, un talent trasformato in reality in cui gli allievi sono il contorno”.

E ancora: “Cosa ne sarà di questo ragazzo dopo la bolla di false speranze prodotta da Amici? Dei vari inediti usciti questa stagione dalla scuola, solo Rossofuoco di Mida è presente in top 100 Fimi, degli altri nessuna traccia. Holden ha conquistato due dischi d’oro con due inediti ma non è presente in classifica sinonimo della grande realtà parallela rappresentata da un programma che avrebbe bisogno di ritornare alle origini”.





Amici 23, critiche a Holden per la canzone cantata senza autotune

I commenti al video sono impietosi. Ma c’è anche chi lo difende: “Ragazzi comunque se dobbiamo dire le cose diciamole bene in questa live lui non stava bene, era anche influenzato e i fan hanno voluto che cantasse lo stesso. Poi cambiando discorso esistono molti cantanti che si perfezionano usando l’ autotune ma che se non sanno cantare, proprio zero, è inutile usarlo”.

E ancora: “Adesso è migliorato tantissimo, ha un timbro riconoscibile, ha vinto due dischi d’oro e uno di platino… è bravo e punto!”. Secondo molti Martina avrebbe meritato molto di più di andare avanti. Martina che subito dopo l’eliminazione aveva ringraziato tutti. “Una parte di me voleva che non finisse mai. Sono soddisfatta del percorso e mi mancheranno tutti i ragazzi. Ma anche i vocal coach, i professionisti e la redazione in generale”, diceva.

“Riesco a gestire meglio il palco perché mi muovo di più, prima mi vergognavo. Sono migliorata tanto nell’interpretazione delle canzoni in italiano. La cosa più difficile è fare i conti con la realtà. Sono felice di essermi sbloccata”. La sua eliminazione era stata contestata da Anna Pettinelli.