Ieri sera è andato in onda su Canele 5 il secondo serale di Amici 2023. Oltre alle sfide tra i giovani allievi che hanno tenuto il pubblico incollato davanti alla tv fino a tardi, non sono mancati i confronti tra coach delle diverse squadre. Il clima con l’inizio della fase finale del talent show è decisamente più teso, tanto che due professori sono arrivati quasi allo scontro.

Duro battibecco ieri sera subito l’inizio di puntata tra due prof. Da una parte Anna Pettinelli che aveva lanciato il guanto di sfida nei confronti di Mida e dall’altra Lorella Cuccarini, coach del rapper milanese. La sfida consisteva in un confronto tra Mida e Martina, allieva di Pettinelli, sulle note del brano Io Canto, di Laura Pausini.

Amici 23, tensione in studio tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, Interviene Todaro

Sicuramente Io Canto era un brano più nella corde della allieva che di Pettinelli, anche lei lo ammesso. L’ostacolo principale per lui era rappresentato dal fatto che durante l’esibizione non avrebbe potuto utilizzare l’autotune e di eseguire alcuni secondi della canzone assegnata “ a cappella”.

Mida quindi si è rifiutato. Ma anche la sua professoressa, Lorella Cuccarini, ha ritenuto il guanto non equo. Fin qui le dinamiche del talent show. La bomba scoppia per le frasi usate da Pettinelli nella lettera con cui lancia la sfida: Sentite: “Mida sei un cantante? Non frignare. Ecco un nuovo pezzo da cantare per cinquanta secondi a cappella e poi su base, senza autotune. Forse, come penso io, non sai cantare”.

Lorella Cuccarini non ci sta e replica durissima a Pettinelli: “Ti consiglio di moderare i toni della lettera, non la trovo di buon gusto. Questa non è un’esibizione, è una punizione. Avresti dovuto permettere a loro due di fare il brano nel loro stile. Essere al serale significa dare la possibilità di esprimersi e fare bella figura. Il tuo fine è mettere Mida in difficoltà”.

A quel punto la situazione degenera, finché Cuccarini sbotta così: “Con te è impossibile parlare”. Il guanto di sfida viene rifiutato e anche per la giuria questa è una prova iniqua. Malgioglio ritiene il guanto una prova che serve solo a “ridicolizzare” l’allievo di Lorella. Pettinelli accetta il responso, ma continua a masticare amaro e prosegue nelle sue rimostranze, tanto che a un certo punto è dovuto intervenre l’altro prof della sua squadra, Raimondo Todaro, che si è alzato e ha riportato Pettinelli al suo posto.

Mida poi si è esibito nelle sfide classiche con successo, molto apprezzata per esempio è stata una sua reinterpretazione di un brano di Roberto Vecchioni. Applausi anche per Martina. Michele Bravi ha detto che la ragazza è bravissima, e che per far emergere il suo talento non c’è bisogno di affossare quello degli altri. Chi vuol capire capisca.