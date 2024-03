Amici 23, il gesto choc di Mida nei confronti di Gaia. Come sempre non ci sono soltanto le performance degli allievi a tenere alto l’interesse del pubblico. Ormai siamo alle fasi finali e nel Serale la pressione è altissima. Dopo le polemiche legate alle eliminazioni di Kumo e Ayle è arrivato un momento difficile per Lil Jolie che ha avuto un attacco di panico.

Poi è stata la volta di Gaia che è scoppiata in lacrime dopo un guanto di sfida lanciato dalla maestra Celentano. In particolare si trattava di una lap dance ma in versione modificata. Tuttavia a rendere delicato il periodo dell’allieva c’è stata anche la rottura con Mida. Proprio recentemente, durante il daytime, la ballerina ha voluto riavvicinarsi al cantante che però ha compiuto nei suoi confronti un gesto davvero inatteso.

Gaia si avvicina a Mida, ma lui l’allontana: il video

Durante l’ultimo daytime Gaia si è avvicinata a Mida e gli ha spiegato che “sente il bisogno” di stare da sola con lui. Così l’ha chiamato mentre tutti gli altri erano in cucina per poter parlare della loro situazione. “Dai non usare il cervello per favore, te ne penti – le parole di Gaia a Mida – Allora dimmi “non provo un ca**o per te” e ti giuro che capisco. Però se anche tu provi qualcosa io non posso, hai capito? Non è da me”.

Tuttavia proprio all’inizio del video condiviso su Twitter Mida si allontana dalla ballerina e le dice: “Basta Gaia“. La ragazza, comunque, gli ha spiegato: “Io lo sento che noi proviamo qualcosa e non posso fare a meno di questo. Io lo so che sono pesante e ti sto dando fastidio ma non posso lasciarti andare. Mi hai aiutato a superare troppe cose senza saperlo. Io non posso, mi dispiace. I tuoi occhi mi servono durante le giornate. Ho bisogno troppo dei tuoi occhi”.

Alla fine, però, Mida ha ribadito: “Ci facciamo del male, no. Dobbiamo metabolizzarlo. Non voglio farti del male, non è giusto”. Insomma per il cantante non ci sono più possibilità. Anche a Lil Jolie che gli ha chiesto apertamente se con Gaia fosse finita ha risposto con un inequivocabile “Sì”. I fan, però, non si arrendono: in tanti sono convinti che alla fine i due torneranno insieme…

