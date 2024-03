Amici 23, le polemiche per l’eliminazione di Kumo e Ayle sono ancora roventi ma dentro la scuola si guarda già alla prossima puntata del serale. Un serale che si annuncia particolarmente avvincente, con un favorito d’obbligo che ancora manca. Se fino a qualche tempo fa sembrava infatti che Holden potesse veleggiare con relativa tranquillità verso la vittoria finale, nei giorni scorsi qualcosa è cambiato. Il cantante ha infatti preso male alcune parole di Zerby e si era detto pronto a lasciare.

Allarme poi rientrato, ma che bene sintetizza le difficoltà del ragazzo quando finisce sotto pressione. Una fragilità che non appartiene solo a lui. Durante il serale Lil Jolie era stata colpita da un attacco di panico, c’era voluto l’intervento di Maria De Filippi per calmare la situazione.





Amici 23, Gaia in lacrime dopo un guanto della maestra Celentano

Ora a scoppiare in lacrime è Gaia, dopo un guanto di sfida lanciato dalla maestra Celentano. Nello specifico, una lap dance ma in versione modificata. Questa volta i passi sono meno tecnici e anche Gaia stessa ha affermato di essere incline a voler provare perché la ritiene una sfida equa. Tuttavia ha alcuni dubbi, soprattutto perché l’outfit dovrà sceglierlo la professoressa: “Questo è diverso, qui posso imparare qualcosa in più anche io”.

“Per me è un guanto equo. Io non mi sento sexy, ma è una questione personale e sarà sempre così. Però nella danza devi anche sapere anche fingere, in un certo senso. Sarà una bella sfida per me. Chissà cosa deciderà, un reggiseno e una bella culotte?”, dice Gaia. Che poi, arrivata in casetta, crolla in lacrime davanti a Marisol.

È convinta di non farcela: “Mi sento proprio ridicola”. Davanti alle sue lacrime c’è chi pensa potrebbe lasciare la scuola (decisione estrema) e chi cerca di interpretare il pensiero della maestra Celentano. “Ma davvero non capite cosa dice la Celentano? Sta mettendo Gaia di fronte alle proprie insicurezze per fargliele superare, perché Gaia può permetterselo. Questa rimane una grandissima lezione per lei e un modo per buttarsi fuori, imparare ad amarsi e vedersi per quello che è davvero. Una bellissima ragazza e ballerina”.