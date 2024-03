Amici 23, grande notizia per Kumo. Negli ultimi giorni ha generato un vero polverone l’eliminazione del ballerino seguito da Emanuel Lo. In tanti volevano vederlo approdare al Serale, traguardo che Tiziano Coiro, questo il suo nome, si era guadagnato nel corso dei mesi nel talent show: “Una delle uscite più ingiuste della storia di amici – dice uno spettatore – non hanno mai voluto capirti lì dentro, non sono mai andati oltre”.

C’è anche chi ha scritto: “ad un tratto, come un calzino usato, è stato messo in disparte, ostacolato e sottovalutato a partire dalla tiritera per la maglia del serale data all’ultimo momento. Questa eliminazione è un ulteriore esempio che probabilmente in questo programma non venga premiato il merito ed il talento ma si seguano dinamiche televisive, storie che fanno comodo”. Ma adesso per Kumo è arrivata una bella notizia.

La notizia per Kumo poco prima di lasciare la casetta di Amici

Tra tutti sembra proprio Kumo quello che ha preso l’eliminazione nel migliore dei modi: “Devo dire la verità sono contento, ho improvvisato un po’ in una parte, mi sono sentito di farlo e l’ho fatto”. Nella puntata di sabato Kumo è stato eliminato insieme ad Ayle. Quest’ultimo ha avuto un percorso molto più accidentato del ballerino di Gaeta, ma alla fine la decisione ha riguardato entrambi.

Nel daytime di oggi pomeriggio, lunedì 25 marzo, comunque, poco prima di abbandonare la casa di Amici Kumo ha ricevuto una splendida notizia. Il ballerino ha infatti ricevuto una borsa di studio della durata di un anno dalla Dans Haus di Milano. Si tratta di una delle realtà artistico-produttive più prestigiose nel panorama della danza contemporanea italiana e internazionale.

LA BORSA SI STUDIO PER KUMO FINALMENTE I SUOI DIRITTI #amici23 pic.twitter.com/eWBeAwqkrc — 𝐌𝐀𝐍𝐔 (@manuuxhs) March 25, 2024

Kumo è apparso naturalmente molto emozionato e dopo aver ringraziato per questa importante possibilità ha salutato i suoi compagni d’avventura e poi tra le lacrime ha lasciato definitivamente la scuola di Amici. Il ballerino ha poi condiviso un lungo messaggio di ringraziamento nel quale ha scritto tra l’altro: “Grazie a voi per ogni parola e abbraccio, per il supporto che mi avete dato dal primo giorno. Non l’ho mai dato per scontato e voi siete stati incredibili con me. Ho sempre dato importanza al cuore mentre ballo, e sono felice che vi sia arrivato il mio. Voi mi avete fatto arrivare i vostri💓 Kumino vi manda un abbraccio”.

Tra i commenti anche il messaggio dell’insegnante Emanuel Lo: “Bello Kumo, sono stato felice di averti con me e vederti lottare per quello che ami, il tuo percorso è stato stupendo e hai fatto capire chi sei, questo è l’inizio verso l’artista❤️❤️”.

