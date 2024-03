La prima puntata del serale di Amici 23, andata in onda sabato 23 marzo, ha portato i primi sconvolgimenti nella scuola. Due sono stati gli eliminati: il cantante Ayle e il ballerino Kumo. Su quest’ultimo è intervenuto Emanuel Lo, il maestro ha infatti inviato una lettera all’allievo con il quale non ha avuto trascorsi particolarmente brillanti: nel corso dell’edizione, infatti, tra i due non erano mancati attriti. L’eliminazione di Kumo, più di quella di Ayle, è andata indigesta al pubblico una parte del quale ha fornito una sua versione dei fatti.

Si legge su Instagram: “Ti hanno boicottato da dopo il presunto flirt con Giulia. Sparito letteralmente dai daytime. La tua bella amicizia con Martina vista solo come sfondo dai più attenti (neanche Maria se ne era accorta, buonanotte). Giulia, tua partner perfetta, ti avrebbe fatto brillare, invece è sparita dai tuoi passi a due (nic invece continua a ballare solo con Elena, voglio vedere se riuscirebbe a staccare su isobel…)”.





Amici 23, Emanuel Lo scrive a Kumo: “Fiero di te”

Kumo, da parte sua, aveva chiuso la sua esperienza senza polemiche. Subito dopo l’eliminazione aveva mandato un messaggio a tutti. Sulla sua pagina social ufficiale scrive: “Siamo arrivati al traguardo. Un viaggio indimenticabile che mi ha cambiato, mi ha fatto cadere, rialzare, piangere, sorridere. Oggi parlo con più consapevolezza. Con più forza nel credere in ciò che ho dentro. Sono più sicuro”.

“Grazie vita perché mi hai regalato un sogno, anzi l’inizio di un sogno. Perché questi sei mesi sono passati in un attimo. Quando fai ciò che ami il tempo vola. Ora tocca volare fuori e riuscire a raggiungere gli altri sogni che sono nel cassetto. Questo non è un posto o un canale. È una famiglia grandissima. Una famiglia allargata. Grazie @amiciufficiale ,produzione e redazione per esservi presa cura di me.. grazie a chi sta dietro a tutto questo perché non è facile ma lo fanno benissimo e con il sorriso”.

Parole che Emanuel Lo ha voluto, in qualche modo, commentare con un lettera in cui spiega di stare tranquilli, perché tutti hanno visto cosa ha fatto e il suo talento. “Sono felice del tuo percorso all’interno della scuola. So che puoi realizzare il tuo sogno. Credi sempre in te stesso. Ci vediamo fuori. In bocca al lupo”. Kumo ha immediatamente replicato: “Grazie per la fiducia, coach”.