“La prima cosa che facciamo quando usciamo di qui”. Grande Fratello, la confessione di Perla Vatiero e Greta Rossetti durante le ultime ore del reality show di Canale 5. Stasera finirà tutto, Beatrice Luzzi con molta probabilità si porterà a casa il montepremi e spegnerà le luci della casa di Cinecittà. E chiaramente il pensiero delle ragazze ancora in casa è sul ‘cosa accadrà’ una volta fuori da lì. In effetti chi segue il programma non parla d’altro e la popolarità è ai massimi storici per loro.

Cosa succede quindi se avranno voglia di andare a cena o a comprare qualcosa in un negozio? Alla domanda rispondono le dirette interessate che durante un discorso più ampio dicono: “Uscite da qui andiamo a fare un aperitivo e dopo pensiamo a dove andare a mangiare per cena“, propone Letizia. Greta però non è d’accordo: “Non mi piace questo piano. Secondo me è meglio andare a comprarci un bel vestito nel tardo pomeriggio, tornare in camera e poi prepararci per andare a cena tardi“.





“La prima quando usciamo ”. La confessione di Letizia, Perla e Greta

Perla allora dice ancora: “Ma il bello è che non capite. Pensate che noi possiamo scendere tranquillamente, magari tutte e tre insieme a Roma e andare da Zara“. Greta allora ha la soluzione cappello-occhiali: “Tranquilla che al massimo ci copriamo tutte. Prendiamo mascherina, occhiali, cappello e andiamo. Magari non riusciamo in quel negozio, però in un ristorante carino secondo me sì“.

Perla però ha il dubbio se riuscirà o meno ad andare da Zara, un pallino fisso sembra: “Guardate, non sono solo io, pure voi. Il secondo giorno che siamo uscite da qui dentro. Io dovrei anche comprarmi dei vestiti perché non mi entra più nulla, ma da Zara c’è un casino ragazzi, c’è tanta gente. Questo è il problema, non saprei come fare“. Greta non si è lasciata scoraggiare ed ha continuato a puntare tutto su cappelli e occhiali per mimetizzarsi tra la folla: “Vabbè dai, ma se mettiamo il cappellino e gli occhiali, se uno vuole anche il cappuccio”.

Ma perla che ha l’ansia di andare a comprare un vestito da Zara perché ha paura della folla? Sto male! #grandefratello pic.twitter.com/PD2tDgreO5 — Joni (@Joni_Fouad) March 25, 2024

Perla tu vuoi andare da Zara passando inosservata?



NE PARLIAMO QUESTA SERA QUANDO USCIRAI

PERCHÉ NUN È CAPIT PROPRJ NIENT #perletti pic.twitter.com/ddcJNAnm1a — MS (@marilenasalva12) March 25, 2024

In effetti le ragazze sono molto popolari, ma come tutto ultimamente, soprattutto in epoca social, è terribilmente volubile. Quello che oggi sembra l’argomento più seguito del mondo, domani cade nel dimenticatoio con una felicità estrema. Bisognerà farglielo sapere alle ragazze che non siamo più all’epoca del primo Grande Fratello.

