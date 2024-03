Siamo alle ultimissime battute del Grande Fratello. Lunedì 25 marzo Alfonso Signorini proclamerà il vincitore di questa edizione del Grande Fratello. A contendersi la medaglia d’oro di questa edizione del reality show saranno Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Perla Vatiero e Simona Tagli. I concorrenti sono già in finale, mentre questa sera si aggiungerà come sesto e ultimo finalsita uno tra Sergio D’Ottavi, Letizia Petris e Greta Rossetti.

Iniziato l’11 settembre dello scorso anno, il reality show condotto da Alfonso Signorini con il volto del Tg5 Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli, figlia del famoso inviato di Striscia la Notizia Valerio, alla postazione social per commentare gli umori dei telespettatori, chiuderà lunedì 25 marzo con l’incoronazione del vincitore o vincitrice.

Grande Fratello, pubblico contro Marco Maddaloni

Sui social tantissimi appelli per votare il preferito. I cosiddetti fandom, gruppi del fan che sostengono un concorrente, si stanno dando da fare per portare i telespettatori dalla propria parte. Tra i più agguerriti i Luzzers, i fan di Beatrice Luzzi, incoronata prima finalista di questa edizione del Grande Fratello con oltre il 60% delle preferenze. In questi giorni ha fatto scalpore l’appello di Marco Maddaloni per la finale. L’ex gieffino ha parlato di ”guerra” contro Beatrice in favore di Perla e ovviamente i sostenitori dell’attrice l’hanno massacrato.

Non solo, hanno anche postato il filmato della famosa lite al ristorante, quando proprio Maddaloni si scagliò contro Beatrice Luzzi ricevendo l’appoggio di tutti gli altri concorrenti del GF. Come si può vedere nel video, infatti, Perla annuisce e sorride mentre il judoka si scaglia contro l’attrice. “E non dimentichiamo gli individui intorno fieri di condividere con lui questo atteggiamento ma che presi singolarmente frignano”, si legge su X.

“Sono curiosa di sapere se ha dato tutti i suoi guadagni del GF a i ragazzi”, ha commentato un’altra utente ironizzando sul discorso fatto da Maddaloni qualche mese fa. “2 PAROLE FAI SCHIFO!!! CARO MADDALONI TI SEI RIVELATO X QUELLO CHE SEI UN MESCHINO FALSO SPORTIVO DA 2 SOLDI.. TU DI UNO SPORTIVO PROPRIO NON HAI NIENTE SEI UN FALSO IGNORANTE E GRADASSO DA 2 SOLDI VAI DALLA TUA MOGLIETTINA VIPERA!!!”, “Maddaloni cosa ha paura che se vinca Bea vuol dire che lui ha sbagliato tutto il suo percorso?”, “Sei imbarazzante Maddaloni. Un altra figuraccia”, si legge ancora sul social.