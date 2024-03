Non si fermano le polemiche intorno all’eliminazione di Kumo da Amici 23. E sui social iniziano a girare strane teorie sul motivo che hanno portato all’eliminazione dell’allievo. Dalla produzione non arriva nessun commento. Produzione che, piuttosto, è interessata a guardare i dati degli ascolti. Su Canale 5 la prima puntata di Amici 23 – Il serale (live, recensione) ha ottenuto 3.768.000 telespettatori, share 26,68%. Su Rai 1 L’Eredità – Viva la Rai ha ottenuto 2.367.000, 15,65%.

Su Rete 4 il film I 2 superpiedi quasi piatti ha registrato un netto di 1.027.000 telespettatori, share 6,33%. Su La7 In altre parole è stato visto da 1.008.000 telespettatori, share 5,60%. Su Italia 1 il film d’animazione Kung Fu Panda ha raccolto un netto di 747.000 telespettatori, share 4,21%. Maria De Filippi ha quindi stravinto la gara degli ascolti.





Amici 23, ancora proteste per l’eliminazione di Kumo dalla scuola

Ascolti che non caleranno nelle prossime puntate, nonostante l’addio di due allievi di punta come Ayle e Kumo. Kumo, come detto in apertura, sul quale girano congetture e assurde teorie. Second una parte del pubblico, una minoranza e sembra tutta fan base dell’allievo, Kumo sarebbe stato oscurato. “Una delle uscite più ingiuste della storia di amici, non hanno mai voluto capirti lì dentro, non sono mai andati oltre”.

E ancora: “Chi ti ha capito sa quanto vali, sa il talento che hai e sa il talento che sei, farai strada kumino, non sai quanta. Non si molla mai! Questo è solo l’inizio, ti voglio bene, sempre”. Fin qui la delusione. Poi la teoria del complotto. “Ti hanno boicottato da dopo il presunto flirt con Giulia. Sparito letteralmente dai daytime. La tua bella amicizia con Martina vista solo come sfondo dai più attenti (neanche Maria se ne era accorta, buonanotte)”.

“Giulia, tua partner perfetta, ti avrebbe fatto brillare, invece è sparita dai tuoi passi a due (nic invece continua a ballare solo con Elena, voglio vedere se riuscirebbe a staccare su isobel…). Verdetto ingiusto, la “produzione” (incarnata tutti sappiamo da chi) non ha avuto rispetto neanche durante la tua ultima esibizione, quando inquadravano sempre Lil che piagnucolava. Davvero tutto insopportabile. I giudici dalle idee chiarissime, danno voti e preferenze in tre nano secondi. Sto nera! Tutto manipolato”. Una visione forse fin troppo fantasiosa.