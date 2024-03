Seconda puntata del serale e nuova doppia eliminazione ad Amici 23. Dopo Ayle e Kumo sono altri due ragazzi a dover abbandonare la scuola. I commenti, come sempre accade in queste occasioni, sono fioccati ed i profili social del programma, da Instagram a Facebook, sono stati letteralmente invasi. Su uno degli eliminati in particolare il pubblico si è diviso: “Finalmente era ora! Non è un attacco al ragazzo, ma obiettivamente Raimondo (prima) ed Emanuel (dopo) hanno praticamente portato avanti uno che neanche doveva arrivare al serale. È brutto da dire, ma è così”.

E ancora: “Giustizia è fatta”. Mentre dall’altra parte: “L’odio che molti di voi hanno riversato su questo ragazzo è stato davvero spaventoso. Un ragazzo, alla fine, colpevole solamente di aver creduto nel suo sogno. Lui continuerà a sognare, mentre voi resterete spettatori della vostra amarezza”.





Amici 23 Nicholas eliminato dal Serale: Maria lo riempie di elogi

Si tratta di Nicholas, il ballerino che ha raccolto però l’elogio di Maria De Filippi (altro eliminato è stato Giovanni). La conduttrice si è esposta come mai prima per l’allievo. Spiegando come, nella scuola, sia stato il figlio ideale per chiunque. Nel dettaglio la De Filippi ha detto: “Nicholas. Sei stato davvero bravo. Dico davvero. Educatissimo, sempre le parole giuste, con la produzione fantastico”.

E ancora: “Non ha mai fatto un capriccio e qui ce ne sono tanti. Non ha mai rotto le scatole a nessuno. Il figlio ideale per chiunque. Quando ti ho visto per la prima volta dicevo che eri bello e non ballavi. E quando sei ritornato pensavo fossi ‘scemo’. Ma aveva cambiato la coreografia e ne sono rimasta sorpreso”.

“Qua dentro sei stato il più disciplinato, il più puntuale e con i professionisti sei sempre stato corretto, tanto che si sono legati a te”. Cristiano Malgioglio ha dato al ragazzo un’opportunità di lavoro. Mentre Todaro lo scarica: “Penso che difficilmente porterai il punto a casa – dice Raimondo – perché Giovanni ha molto più carisma, padronanza e controllo del corpo. Hai voluto il serale a tutti i costi? Ora non c’è più tempo per le chiacchiere”.