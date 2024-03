Il momento più bello della sua vita è arrivato. La vip si è unita in matrimonio con la sua dolce metà e la cerimonia è stata spettacolare. Infatti, marito e moglie hanno deciso di organizzare i fiori d’arancio in spiaggia, con vista mare. Come è stato rivelato dalla stessa sposa, si è presentata senza scarpe, ma sulle sue gambe e sui suoi piedi erano presenti delle cavigliere di perla.

Tutti i particolari sono stati svelati dal sito Vogue, mentre la vip ha diffuso anche diverse foto del suo matrimonio in spiaggia sul social network Instagram. Qui ha scritto nella didascalia: “Il giorno più bello dell’anno. Ho sposato la persona che amo di più, indossando il vestito che ho sempre sognato. Avete compreso l’idea che avevo in mente (riferendosi all’atelier n.d.r.) e trasformato quell’idea in qualcosa che va oltre ogni mia aspettativa. Mi hai fatto fermare il cuore quando l’ho provato per la prima volta”.

La vip si è unita in matrimonio: la cerimonia in spiaggia

Lei ha aggiunto: “Abbiamo fatto fermare il cuore di lui lungo la navata. Sono la ragazza più fortunata!”. La vip che ha festeggiato il matrimonio alcuni giorni fa ha rilasciato anche delle interviste sulla cerimonia in spiaggia. Vogue ha infatti riportato queste sue parole: “La prima prova è stata molto emozionante per me. Vedermi sposa, sapendo che avrei detto sì all’amore della mia vita, mi ha regalato delle sensazioni fortissime. È stato bello avere il team di Atelier Emé accanto durante l’intero processo, con l’obiettivo di realizzare l’abito perfetto”.

Le nozze hanno riguardato la supermodella Luma Grothe e il suo neo coniuge Dan. Il sì c’è stato in Brasile, precisamente a Buzios, un comune dello stato di Rio de Janeiro ritenuto un territorio romantico. La cerimonia si è svolta in un concept hotel, esattamente in un gazebo su un prato, attorniato da fiori di colore bianco. Lei ha dichiarato: “Abbiamo creato qualcosa di più vicino al classico Beach chic. Al centro dei decori tulipani bianchi e rattan. Il menù ha celebrato la cucina brasiliana: c’era lo stufato di pesce, il baccalà, e c’erano tutti i tipi di ceviche”. Dopo aver tagliato la torta nuziale, si è messa un mini abito e c’è stata una grandissima festa.

Nonostante le nozze siano avvenute il 23 marzo scorso, solamente nelle ultime ore sono state svelate tutte le foto. La brasiliana Luma Grothe, 30 anni, ha origini africane ma anche giapponesi e tedesche. Nel 2015 è stata ambasciatrice di L’Oreal nonché testimonial del profumo Olympéa di Paco Rabanne. L’anno successivo ha sfilato al Victoria’s Secret Fashion Show.