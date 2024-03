Matrimonio vip nelle ultime ore in Italia. Era atteso a lungo e ora finalmente sono state pubblicate le foto dell’avvenuta cerimonia da parte dell’attrice e conduttrice, che ha sorpreso veramente tutti nel giorno più importante della sua vita. Infatti, si è presentata alle nozze indossando un inusuale vestito da sposa di colore verde, che inevitabilmente ha attirato le attenzioni di tutti.

Siamo abituati a vedere la sposa in bianco, invece lei ha voluto rendere l’evento unico nel suo genere. Questo splendido matrimonio vip ha entusiasmato tutti i follower di Instagram dell’attrice, che ha ricevuto auguri anche da diversi personaggi famosi. Anche il suo neo marito è molto conosciuto nel mondo dello spettacolo. Tra i due ci sono ben 20 anni di differenza.

Leggi anche: “Divorzio ufficiale”. Matrimonio finito dopo appena 3 anni per la vip. E hanno già voltato pagina





Matrimonio vip in Italia: l’attrice si è sposata indossando un abito verde

Dunque, questo matrimonio vip è stato perfetto in ogni sfaccettatura, come dimostrato dalle bellissime immagini della cerimonia. L’attrice ha mostrato non solo il suo splendido vestito verde, ma anche gli anelli utilizzati dai due sposi. Lei ha 43 anni, mentre il coniuge, un noto regista, ne ha 63. Tra l’altro, i due hanno anche lavorato insieme condividendo un’esperienza molto significativa.

A convolare a nozze sono stati Gaia Bermani Amaral e Rocco Ricciardulli. L’attrice ha postato diverse foto, mentre altre immagini e pure un video sono stati caricati online dal testimone della sposa, Antonio Frana, che lavora come fashion consultant per personaggi vip. Lei ha semplicemente scritto: “Finalmente sposi“. L’abito è stato realizzato dall’atelier Via Donizetti, mentre il bouquet, come fatto sapere dal sito Ultimenotizieflash, è stato acquistato in un negozio di Varese.

Gaia Bermani, nata in Brasile da padre sudamericano e madre italiana, è nata come conduttrice quando nel 2001 ha debuttato nel magazine Stracult con Marco Giusti. è stata protagonista in diversi film cinematografici come La donna della mia vita e soprattutto L’Ultimo Paradiso, diretto proprio dal marito Ricciardulli. In televisione si è fatta apprezzare in serie come Crimini, Un passo dal cielo e Il restauratore.