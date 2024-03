Amici 23, un altro allievo lascia il talent show. Come molti sanno in questa edizione ci sono stati diversi abbandoni. Oltre alle recenti eliminazioni di Ayle e Kumo nelle scorse settimane sono stati Mew e Matthew a dire addio al programma di Maria De Filippi. Ma nelle ultime ore un altro allievo si è trovato in grande difficoltà e dopo una brutta lite con Rudy Zerbi ha lasciato la scuola di Amici.

Stiamo parlando di Holden che dopo aver saltato una lezione per prepararsi in duetto con Petit è stato convocato da Rudy Zerbi il quale gli ha chiesto: “Come mai non ti sei presentato?”. Il cantante, al secolo Joseph Carta, ha spiegato: “Il 90% delle volte in cui gli altri fanno le cose sparisco perché sto male, sono in panico, sono a un passo dal piangere ogni volta che succedono queste cose. Sono in una condizione molto difficile. Ho chiesto al mio psicologo di vederci prima, mi ha spostato a dopo”. Poi è arrivata la decisione a un passo dal Serale.

Lo sfogo di Holden e la decisione di abbandonare la scuola

Holden, piuttosto agitato, ha proseguito: “Sto male, questo è il motivo per cui non sono andato da Petit, ero qui a occuparmi del video clip che sarebbe uscito oggi. Sono stanco che l’essere arrivato oltre il mio limite possibile venga scambiato con non voglia di fare. Io ho fatto più di tutto. Non era nella mia possibilità in quel momento essere a lezione. Fine”.

Rudy Zerbi ha replicato: “Credo che così come Petit si impegna per studiare le cose che ti riguardano, è importante che tu faccia la stessa cosa. Per quanto riguarda questa lezione, sai che non ti dico ca**ate, ero lì e ho visto che per mezz’ora prima della lezione eri altrove. Non conosco le motivazioni, ma ti invito in modo civile a usare altri toni. Ritengo che voi 4 dobbiate capire che se una cosa va storta in una prova, va storta per tutti”.

holden ci ha fornito la reazione delle reazioni che userò ogni volta che ci saranno ingiustizie in quel programma non me ne frega niente lui rimarrà nella storia #amici23 pic.twitter.com/cx3wZA1kZf — 𝒩𝒾𝒸𝑜𝓁𝑒 🌙 (@trovarsi) March 22, 2024

A questo punto Holden è esploso e urlando una serie di parolacce si è allontanato: “Mi sono chiuso in bagno un’ora, ero nel panico. Mi avete rotto rotto i cogli***, io ho problemi e mi date anche addosso. Andate a fan***… Pezzi di me***”. Dopodiché l’allievo ha fatto le valigie e se n’è andato tra lo stupore dei compagni. Tuttavia dopo alcuni giorni è tornato e ha incontrato Zerbi e Celentano chiedendo scusa per il suo comportamento. L’insegnante gli ha garantito una maglia al Serale, specificando però che adesso siamo in una fase diversa, di professionismo e i giudizi arriveranno dall’esterno e non più dai professori. Tra i suoi compagni Mida ha dichiarato di non essere d’accordo sul rientro di Holden, ma il ragazzo è stato comunque riammesso.

