Prima puntata del Serale di Amici 23. La puntata che andrà in onda sabato 23 marzo in prima serata su Canale 5 ed è stata registrata nel tardo pomeriggio di giovedì 21 marzo, ma il verdetto definitivo sull’eliminazione verrà dato dalla conduttrice Maria De Filippi al termine della serata di sabato 23 marzo. Chi è il favorito alla vittoria della nuova edizione del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi?

Come ogni anno il talent show incoronerà il vincitore delle squadre capitanate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini e Emanuel Lo e giudicate quest’anno da Giuseppe Giofré, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. La prima puntata del Serale di Amici 23 si è conclusa con la prima eliminazione e due allievi finiti al ballottaggio finale.

Amici 23, il favorito della Sisal è Holden

Secondo gli esperti Sisal il grande favorito dell’edizione è Joseph Carta, in arte Holden. Il giovane cantante, il figlio di Paolo Carta, chitarrista e marito di Laura Pausini, parte davanti a tutti per la finalissima del 18 maggio a 1.75. È sempre stato uno degli allievi più amati di questa edizione ed è stato il primo artista di Amici 2023 a conquistare due dischi d’oro FIMI con due inediti pubblicati (“Dimmi che non è un addio” e “Nuvola”)”. “Il suo ultimo inedito “Solo stanotte” – da lui scritto e prodotto – è già un successo annunciato ed è in vetta tra tutti i nove altri inediti della scuola di Maria De Filippi”, si legge su Media Beats.

“Holden dovrà infatti duellare con Petit, altro favoritissimo a 2.75. Salvatore Moccia, questo il vero nome del cantante nel team capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, potrebbe dare filo da torcere a Joseph Carta già con l’esibizione di domani sera. Mida, l’interprete del brano “RossoFuoco” che ha generato un’esplosione di stream conquistando, lo scorso novembre, la classifica Viral 50 Globale di Spotify, – si legge ancora su Media Beats – chiude il podio dei favoriti a 5.00 ma, sebbene parta leggermente staccato, punta a sovvertire i pronostici”.

Poche invece le probabilità di vedere trionfare Martina Giovannini del team Pettinelli-Todaro e Dustin Taylor, il primo ballerino a ottenere il banco nella 23° edizione del talent show di Maria De Filippi. Sisal li quota infatti entrambi a 9.00. il ballerino pugliese Giovanni Tesse e la ballerina Sofia Cagnetti hanno quota 66.00.