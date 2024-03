Brutte notizie ad Amici 23. Infatti, c’è stata la registrazione della prima puntata del serale e sono già avvenute due eliminazioni. Gli allievi coinvolti ovviamente saranno rimasti estremamente delusi, visto che arrivati a questo punto del programma tutti vorrebbero vincere. Se sul primo addio non ci sarebbero dubbi, sul secondo c’è qualche incertezza ma alla fine sarebbe stato scoperto tutto.

Infatti, sono ormai fuori dalla scuola di Amici 23 due allievi. Le due eliminazioni sono maturate nel corso dell’appuntamento con Maria De Filippi, che è affiancata dai giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Per due dei protagonisti non c’è più spazio nella casetta e quindi hanno dovuto fare le valigie per ritornare nella loro dimora.

Leggi anche: “Io mollo, basta”. Amici 23, l’allievo più amato litiga con Rudy Zerbi e sbatte la porta





Amici 23, due eliminazioni nella prima puntata del serale: chi sono

Innanzitutto, stando alle prime indiscrezioni uscite fuori da coloro che erano presenti alla registrazione di Amici 23, parlando delle due eliminazioni previste, quella sicura al 100% ha riguardato il cantante Ayle, che ha alzato bandiera bianca ed è stato costretto ad abbandonare il talent show per sempre. Ovviamente la sua speranza è che possa ugualmente trovare fortuna al di fuori della trasmissione.

Il sito Novella 2000 aveva già annunciato, grazie ad alcuni rumor emersi, che a rischio eliminazione c’erano la cantante Lil Jolie e il ballerino Kumo. La sentenza del televoto è stata poi comunicata in casetta, senza che i presenti in studio ne venissero a conoscenza. Ma nonostante questo, c’è chi sarebbe riuscito a captare un’informazione molto importante.

La segnalazione giunta a Novella 2000 ha fatto sapere che sarebbe uscito Kumo, visto che in tarda serata sarebbe stato beccato mentre era intento a lasciare definitivamente la scuola di Amici.