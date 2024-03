Amici 23, quando manca meno di una settimana al via del Serale la tensione sale: uno degli allievi di punta del programma, forse il più amato, ha minacciato di andarsene. “Quello che sta succedendo qui dentro è follia. Cacciatemi, perché così non va bene: mi sto sentendo male”, ha urlato. Dopo una durissima selezione sono rimasti in 15 a giocarsi la vittoria finale ed il ruolo di successore di Mattia Zenzola (ospite, tra l’altro, durante l’ultima puntata del programma).

>> “Glielo dice Alfonso”. L’avviso del Grande Fratello a Garibaldi: lui e il pubblico crolleranno in lacrime

A contendersi la vittoria saranno: Ayle, Giovanni, Sarah, Kumo, Lil Jolie (che sono stati gli ultimi 5 ad aggiudicarsi la maglia dorata) insieme a Dustin, Nicholas, Gaia, Marisol, Lucia, Sofia, Mida, Holden, Petit e Martina. La concorrenza è dura e non mancheranno colpi di scena. Come quello al quale abbiamo assistito.





Amici 23, Holden litiga con Rudy Zerbi: pronto ad abbandonare

E che ha per protagonista Holden. Holden che ha ricevuto un compito da Rudy Zerbi mentre era in studio. Compito che non ha gradito per nulla. La sua reazione ha spiazzato Rudy che ha provato a tranquillizzarlo riuscendo nel suo obiettivo solo in parte spiegando come: “Qui si tratta solo di musica, devi stare tranquillo”.

Il rapporto di Holden con Rudy Zerbi non è stato tutto rose e fiori, come del resto succede con il pubblico una parte del quale lo sostiene a spada tratta: “il primo nella storia del programma a fare il miglior debutto e il primo nella storia del programma a certificare 2 singoli prima del serale. Maestro assoluto”, scrive una fan sui social, ma che dovrà camminare lungo un percorso a ostacoli.

Nelle settimane scorse il cantante aveva detto di aver paura per il proseguo del cammino nel talent, convinto che il serale possa trasformarsi in un inferno per lui. Il motivo? Crede (consapevolezza che gli viene da quello che ha visto davanti e dietro le quinte) che riceverà molti guanti di sfida sia dalla Cuccarini, sia dalla Pettinelli. La vera difficoltà per Holden sarà sicuramente lo staging. Le possibilità che Holden finisca sotto pressione sono concrete.