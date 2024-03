Siamo ormai a pochissimo dalla finale del Grande Fratello, che ci sarà lunedì 25 marzo in diretta su Canale 5. Ma parlando di cose che succederanno a breve, nella puntata del 18 marzo ci sarà un momento importantissimo per Garibaldi. Il concorrente, che ormai si è ristabilito completamente dopo i due problemi di salute che l’avevano costretto ad uscire momentaneamente dalla casa, è pronto per il rush conclusivo.

Ma nelle anticipazioni del Grande Fratello non c’è spazio solamente per Garibaldi. Infatti, è stato ricordato che scopriremo il nome del terzo finalista. Ma non solo, ci saranno anche due eliminazioni dal reality. Uscirà sicuramente uno tra Anita, Greta, Sergio e Simona e poi avremo un televoto flash, annunciato da Alfonso Signorini nel corso della serata, per il secondo addio.

Grande Fratello, sorpresa per Garibaldi: cosa sta per succedere

Ovviamente al Grande Fratello, oltre a parlare di Garibaldi e della sorpresa in arrivo per il bidello calabrese, capiremo qualcosa in più sul legame tra Alessio e Anita. A proposito di Giuseppe, è sempre più vicino a Beatrice e si vocifera anche di un bacio tra i due. Ma andiamo a scoprire insieme cosa succederà al 31enne nelle prossime ore.

Sul sito ufficiale del GF è stato scritto che ci sarà un regalo speciale per Giuseppe Garibaldi. Il concorrente potrà incontrare e riabbracciare una persona importantissima, ovvero suo fratello Antonio. Quest’ultimo lo spronerà ad affrontare al meglio la fase finale del reality show, affinché possa riuscire a qualificarsi per la finale, obiettivo ambito da tutti i gieffini.

Non resta che aspettare la puntata del Grande Fratello per capire cosa gli dirà precisamente Antonio Garibaldi. Per Giuseppe ci saranno sicuramente momenti di forte commozione.