Sempre più vicina la finale del Grande Fratello e Beatrice resta una delle favorite alla vittoria. Proprio su di lei è uscita fuori una notizia, infatti è spuntato un bigliettino scritto dall’attrice che ha fatto impazzire il pubblico. Un gesto veramente speciale nei confronti di una persona alla quale lei tiene tantissimo. E i fan sono rimasti veramente soddisfatti di questa scelta.

Dunque, a poche ore dalla nuova puntata in diretta del Grande Fratello, la scoperta su Beatrice inerente questo bigliettino ha fatto il giro della rete. Si è saputo anche il contenuto dello stesso, quindi cosa c’era scritto al suo interno. E ad essere coinvolto è uno dei protagonisti del reality show di Alfonso Signorini, che ha ricevuto questa sorta di regalo.

Grande Fratello, Beatrice ha scritto un bigliettino per lui: cosa c’è scritto

Possiamo subito dirvi che si tratta di un messaggio scritto ad un ex concorrente del Grande Fratello. Infatti, prima che uscisse dalla casa, Beatrice gli ha donato questo bigliettino che conteneva una scritta veramente importante. Un grandissimo gesto di affetto, che ci fa comprendere la nascita di un rapporto speciale che dovrebbe proseguire anche al di fuori della casa.

A ricevere il bigliettino è stato Stefano Miele, eliminato da diverse settimane, che aveva instaurato un legame di forte amicizia con Bea. La Luzzi gli ha scritto: “Ti amo, non so come farò senza di te“. Infatti, l’ex gieffino ha commentato: “Oggi ho trovato in una pochette che avevo al GF un biglietto di Beatrice. Manchi“. E ora tutti aspettano la fine del reality per il loro incontro.

Siamo sicuri quindi che al termine del Grande Fratello potranno riunirsi e, chissà, fare anche qualcosa insieme. Ma nei giorni scorsi Beatrice ha confessato la sua volontà di fermarsi per circa 40 giorni, infatti in questo arco di tempo si dedicherà alla sua famiglia.