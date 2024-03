Amici 23, Ayle è tornato a parlare: dopo l’eliminazione nel pomeriggio di oggi ha voluto mandare un messaggio. Intanto sabato 30 è in programma la seconda puntata del Serale, secondo le anticipazioni potrebbe lasciare la scuola Nicholas. Una ipotesi che ha immediatamente scatenato i fan del programma che sui social hanno mostrato tutta la loro contrarietà a questa possibilità. “Nicholas è uno dei ballerini più bravi di questa edizione”.

“Se non dovesse arrivare in finale inizierei a pensare che ci possa essere qualcosa sotto”. La teoria dei complotti ad Amici non è mai mancata salvo poi risolversi in una bolla di sapone ogni qual volta che esce fuori un fantomatico scoop. Ne sa qualcosa Ayle che, forse per mettere a tacere alcune voci, ha deciso di intervenire di nuovo. Dopo le parole di domenica, dopo il serale, non ha ancora finito.





Amici 23, Ayle torna a parlare dopo l’eliminazione

E dice: “Credo che una parte del mio cuore sia ancora ferma qui. Ho passato tanti stati d’animo e credo di dover ancora metabolizzare il tutto. Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno mandato dei bellissimi messaggi e che mi sono state vicine. Volevo ringraziare @amiciufficiale e Maria per la grandissima opportunità e per questo percorso incredibile”.

“Penso di essere cresciuto come artista ma soprattutto come persona. Ho imparato a combattere e a convivere con i miei demoni e penso di averli affrontati a testa alta. Volevo ringraziare anche @anna_pettinelli per tutto quello che abbiamo passato e per quanto ha creduto in me durante tutto il percorso. Alla domanda “come stai?”. Al momento non so bene cosa rispondere”.

“Devo ancora realizzare quello che è successo in questi mesi. Ho capito che devo fare questo nella vita e non smetterò mai di donare la mia musica a chi ne ha bisogno. Ancora grazie a tutti. Ci sentiamo presto con nuova musica. AYLE”.